Beelden van gevecht in supermarkt: man verdacht van poging tot doodslag

Een 34-jarige man heeft zich flink misdragen bij de Albert Heijn XL aan de Torenstraat in Helmond. Hij gedroeg zich heel lastig, probeerde een fles drank te stelen en viel daarna een beveiliger aan met een gebroken flessenhals. Volgens de politie gebeurde dit op 31 oktober, rond half acht. Bewakingsbeelden van het gevecht tussen de man en de beveiliger gaan inmiddels rond op social media.

De man was eerder al door de beveiliger de winkel uitgezet omdat hij zich lastig gedroeg. "De verdachte probeerde nog een fles drank te stelen, maar die is hem afgepakt", weet de politie. De man was onder invloed. Niet lang daarna kwam hij toch weer terug naar de supermarkt. Wat daarna volgt, is in de video te zien.

De man stond wat aarzelend bij de ingang van de supermarkt, is te zien op de beelden. Toen hij naar binnen wilde lopen, kwam er direct een beveiliger aan om de man tegen te houden. Na een korte worsteling wist hij de verdachte tegen de grond te werken.

Flessenhals

De man zou tijdens de worsteling volgens de politie onder meer hebben uitgehaald met een gebroken, scherpe flessenhals. De beveiliger raakte daarbij licht gewond aan zijn hand. Ook de verdachte raakte gewond aan zijn hand door de flessenhals. Supermarktmedewerkers belden daarna de politie.

De politie heeft de man vervolgens aangehouden. Hij heeft eerst een nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Daarna is hij vastgezet voor verder onderzoek. Op 14 februari moet de man zich voor de rechter verantwoorden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling.

De beveiliger is geen verdachte. "Je mag jezelf of een ander verdedigen als er direct gevaar is. Volgens het Openbaar Ministerie was hier sprake van noodweer", legt de politie uit.