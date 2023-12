Auto komt ondersteboven op de weg terecht na botsing op de A2

Een auto is dinsdagmiddag over de kop gegaan op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. De weg was helemaal dicht tussen Vught en Boxtel. Om kwart over een was de weg weer vrij.

Het ongeluk gebeurde iets na half een. Twee auto's botsten, waarna een van de auto's ondersteboven op de weg eindigde. De weg lag vol met brokstukken en werd afgesloten. Rond kwart over een kon de weg weer worden vrijgegeven. De file, die goed was voor zo'n veertig minuten vertraging, nam daarna langzaam af.