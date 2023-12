Goud van Indiase expats is doelwit van inbrekers: 'Voor 25.000 euro weg'

Indiase expats in Eindhoven zijn bang geworden voor dieven die op jacht zijn naar hun goud. Het hoort bij de Indiase cultuur om gouden sieraden te hebben en het wordt vaak thuis bewaard. Bij Sharan (47) uit Eindhoven sloegen dieven vorige maand in zijn huis toe. “Ze hebben voor 20.000 tot 25.000 euro aan goud gestolen.” Volgens een woordvoerder van de Indiase gemeenschap zijn er de afgelopen jaren al tien Indiase gezinnen in Eindhoven beroofd van hun goud.

Zaterdagavond 4 november gaan Sharan en Shilpa uit India niet meer vergeten. Na een avondje eten bij vrienden, komt het stel thuis. Alles is overhoop gehaald. Beneden staan kastdeuren open. De twee laptops van Sharan liggen er nog. Ze haasten zich naar boven, naar de kledingkast op hun slaapkamer. Daar is het goud verstopt. Overal liggen kleren op de grond. De kastdeuren staan ook hier open. Het goud is weg. “We waren volledig in shock,” zegt Sharan, “en we werden bang.”

Goud heeft een grote betekenis in India. “Bijna iedere familie in India heeft goud.” De gouden sieraden worden gebruikt bij trouwceremonies en belangrijke Indiase feesten. Het goud wordt ook achter de hand gehouden voor als er moeilijke tijden aanbreken.

Er lag nu extra veel goud in zijn huis. "Als een familie vijf of zes weken naar India op vakantie gaat, bewaar je het goud voor elkaar. Een van mijn buren gaf zijn goud tijdelijk aan mij. Mijn schoonmoeder had goud voor haar dochter meegebracht en dat lag ook hier. Juist in die ene maand was er daarom veel goud hier. Ik had dat niet zo in de gaten.”

Het is dus grotendeels niet eens zijn eigen goud. "We hebben maar weinig meegenomen toen we naar Nederland verhuisden." Daarom had Sharan thuis geen kluis, iets wat volgens hem in India wel vaak het geval is.