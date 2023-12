Koert kreeg zware pijnstillers voor z'n hernia, nu kan hij niet meer zonder

Koert Hommel uit Breda gaat als herniapatiënt na vele operaties aan zijn rug al jarenlang gebukt onder helse pijnen. Zware pijnstillers, opiaten, maken zijn leven draaglijk. Maar nu is hij eraan verslaafd en daar wil hij vanaf. Voor zichzelf en voor zijn gezin, maar ook om aandacht te vragen voor het taboe dat bestaat rond verslaving aan deze zware pijnstillers.

In Nederland gebruiken ruim een miljoen patiënten met chronische pijn opiaten en dat aantal stijgt nog steeds, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse apotheken. Een deel van deze gebruikers is eraan verslaafd, zoals Koert.

"Ik zie heel veel mensen die worstelen met opiaten en de angst om ermee te stoppen, waardoor de pijn terugkeert. Daardoor durven veel patiënten die stap naar afbouw niet te zetten. Maar er zit ook veel taboe en schaamte op dit onderwerp. Dat hoor ik ook in gesprekken die ik afgelopen zes jaar heb gevoerd met lotgenoten, maar ook van de Landelijke Pijn Organisatie."

"De nuance dat er een groep mensen is die om medische reden opiaten gebruikt ontbreekt vaak volledig in de media. Alsof het hun eigen schuld is dat ze ooit pijn hebben gekregen en daardoor chronisch opiaten moeten gebruiken."

Koert (49) onderging tijdens zijn studententijd verschillende hernia-operaties. Maar negen jaar geleden keerden de helse pijnen terug. "Spit in het kwadraat of rugpijn tot de derde of vierde macht. Het is moeilijk te omschrijven hoe die pijn is. Het is vooral een zeurende, altijd aanwezige pijn. En dat is erg vermoeiend."