ASML en Samsung slaan handen ineen voor nieuw onderzoekscentrum

Chipmachinefabrikant ASML en techconcern Samsung willen samen ongeveer 700 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuw onderzoekscentrum in Zuid-Korea. Daarin gaat dan gewerkt worden aan onderzoek naar chiptechnologie met behulp van de modernste chipmachines.

Daar heeft ASML dinsdag voor getekend, toen de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol op bezoek was in Veldhoven. Ook Samsung-topman Lee Jae-yong was daarbij aanwezig.

Tijdens het bezoek zijn meerdere deals gesloten. Zo maakte ASML ook met de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix de afspraak om samen aan een aantal duurzame projecten te werken.

Bezoek aan de cleanroom

De Zuid-Koreaanse president werd dinsdag de eerste buitenlandse leider die de streng beveiligde 'cleanroom' van ASML, waar wordt gewerkt aan zeer complexe technologie, bezocht. Yoon, die dinsdag is begonnen aan een staatsbezoek aan Nederland, wil graag de banden tussen de Nederlandse en Zuid-Koreaanse chipindustrie versterken.

Volgens de president is de chipsector strategisch belangrijker dan ooit door de toenemende concurrentie uit China. Daarom is het bezoek aan Nederland extra belangrijk, aldus Yoon.

ASML

ASML groeide afgelopen jaren uit tot het grootste beursbedrijf van Nederland. De onderneming speelt een centrale rol in de wereldwijde chiptoeleveringsketen. Zo heeft ASML een monopolie op bepaalde productieprocessen die onmisbaar zijn voor de productie van de meest geavanceerde chips. De apparatuur voor halfgeleiders wordt gebruikt om chips te maken voor uiteenlopende toepassingen zoals smartphones, servers, elektrische auto's en geavanceerde militaire apparatuur.