PSV sluit groepsfase Champions League af met verdienstelijk gelijkspel

PSV heeft de laatste groepswedstrijd in de Champions League afgesloten met een gelijkspel tegen Arsenal. In Eindhoven speelde PSV een uitstekende wedstrijd tegen de nummer twee van de Premier League. De Eindhovenaren kwamen terug van een achterstand en pakten een verdienstelijk punt. Yorbe Vertessen was met een goal de gevierde man aan Eindhovense zijde.

PSV-Arsenal was een wedstrijd die sportief gezien niet heel belangrijk meer was, omdat beide ploegen al door waren. Dat was ook terug te zien op het veld, want zowel Arsenal als PSV wilden vrijuit voetballen en daardoor werd het een aantrekkelijke wedstrijd.

Beide ploegen kozen er ook voor om wisselspelers de kans te geven. Zo mochten bij PSV Mauro Junior en Armando Obispo voor het eerst dit seizoen starten in de basis en was Patrick van Aanholt de vervanger van de lichtgeblesseerde Jerdy Schouten.

PSV de kansen, Arsenal de goal

PSV begon ijzersterk aan de wedstrijd. Kans op kans kregen de Eindhovenaren alleen wisten zij zichzelf niet te belonen. Grote kansen waren er voor Ricardo Pepi, Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko.

Het leek wachten op de 1-0, maar juist de openingstreffer viel aan de andere kant. De eerste kans voor de Engelsen was gelijk raak. Eddie Nketiah rondde een mooie aanval af.

Genieten van Tillman

PSV bleef ook na rust de aanval zoeken en werd eindelijk beloond. Het was Yorbe Vertessen die met een bekeken schot de Eindhovense club naast Arsenal zette. Aan de basis van de knappe aanval van PSV stond Tillman. De middenvelder wordt dit jaar gehuurd van Bayern München met een optie tot koop. Als de Amerikaan zijn ontwikkeling van de laatste weken doorzet lijkt dat een formaliteit te gaan worden. Het was dinsdagavond genieten van de spelmaker van PSV.

Na de gelijkmaker van PSV bracht Arsenal wat grotere namen binnen de lijnen zoals Martin Odegaard en Declan Rice. Laatstgenoemde werd deze zomer nog voor meer dan 100 miljoen overgenomen van West Ham United.

930 duizend euro erbij

Dat was ook terug te zien op het veld, want Arsenal kreeg meer grip op de wedstrijd. De club uit Noord-Londen leek ook op voorsprong te komen via een kopbal van Gabriel maar de verdediger stond buitenspel. Arsenal en PSV konden beiden leven met een gelijkspel waardoor een spectaculaire slotfase uitbleef. Toch kregen ze ieder nog één kans maar Guus Til schoot voorlangs en Benitez redde op een schot van dichtbij.

Een overwinning had één van de twee ploegen nog 2,8 miljoen op kunnen leveren, nu schrijven ze allebei een 930 duizend euro bij. Het belangrijkste doel behaalde PSV al twee weken geleden in Sevilla door daar overwintering veilig te stellen. Daarom zal er in Eindhoven maandag met spanning worden gekeken naar de loting van de achtste finale.