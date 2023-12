Sporters veilen collector's items: 7750 euro voor trui Van der Poel

Tijdens de allereerst TeamNL Veiling zijn er royale biedingen gedaan op memorabilia van Brabantse sporters. Denk aan het gouden koffiekopje van Mathieu van der Poel, een kunstrijclinic van Lindsay van Zundert, of de helm van Marianne Vos. Voor duizenden euro's is er geboden, allemaal voor het goede doel.

Veertig voorwerpen kwamen op de veilingssite Catawiki te staan, zodat sportliefhebbers naar hartenlust op hun collector's item konden bieden.

Zo werd er 7750 euro geboden voor een gesigneerde regenboogtrui van wielrenner Mathieu van der Poel, waarmee hij het hoogste bod van de hele veiling kreeg. Met zijn gouden koffiekopje en een bijbehorende baristaworkshop haalde hij 495 euro op.

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel stond samen met zijn ploeggenoten zelfs een gesigneerd stuur af, waarmee zij 950 euro voor het goede doel verzamelden.

De helm van Marianne Vos

Bij de dames wist kunstschaatster Lindsay van Zundert het meeste op te halen, met 370 euro voor een persoonlijk gegeven kunstschaatsclinic. Voor een tientje minder veilde veldrijdster Marianne Vos haar helm. De gesigneerde hoofdbeschermer, gedragen tijdens de Olympische Spelen in Tokio, haalde 360 euro op.

Last but not least, haalde schaatster Ireen Wüst 197 euro op met een gesigneerd TeamNL-shirt en veilde de paralympische amazone Sanne Voets uit Rosmalen een gesigneerde kampioenspaardendeken voor 84 euro.

Al het geld van de veilingen gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.