Ministerie van de kaart: Tilburg en Breda van plaats gewisseld

We hebben allemaal weleens moeite met het aanwijzen van een plaatsnaam op de kaart. Maar als je ergens verwacht dat ze verstand hebben van topografie, dan is het wel het ministerie van Binnenlandse Zaken. En juist daar ging het dinsdag even mis op sociale media.

Het ministerie deelde op X een afbeelding met de kaart van Nederland. Daarop zijn 20 gemeenten aangewezen die geld uit een fonds krijgen waarmee woningen verbeterd kunnen worden in kwetsbare gebieden. Steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kunnen het geld binnenkort verwachten. En ook in het zuiden van het land hebben verschillende gemeenten er recht op. Maar juist daar valt iets op... Het ministerie heeft namelijk een topografische blunder gemaakt. En dus wonen Bredanaars volgens het ministerie voortaan in Tilburg. En andersom. Tilburgers kunnen dus beginnen met oefenen van Bredase nummers als 'De Paarse Heide' en 'Ik juich voor NAC'. "Ik woon ineens in Tilburg zie ik", reageert een Bredanaar op X. Iemand anders schrijft: "Welke stagiair heeft deze kaart gemaakt? Die mag terug een les aardrijkskunde krijgen." Het bleef overigens niet bij die ene blunder. Ook Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen zijn omgewisseld op de kaart.