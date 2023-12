Schietpartij was gericht op twee mannen in auto, schutter had mogelijk hulp

De schoten die dinsdagmiddag werden afgevuurd op twee mannen die in een auto zaten aan de Druivenstraat in Breda, waren een gerichte actie. De schutter zat daar waarschijnlijk al langere tijd de posten en had mogelijk hulp van handlangers, meldt de politie na onderzoek. "Alles wijst erop dat hij het echt voorzien had op de inzittenden van de auto", zegt de woordvoerder.

De politie kreeg dinsdag rond tien over half twee meerdere meldingen binnen dat er was geschoten op de auto. Die stond geparkeerd bij een sportschool in de Druivenstraat. Een van de kogels was afgeketst en in het gebouw terechtgekomen. De schutter had het niet voorzien op deze sportschool.

"We denken echt dat hij gericht op de auto heeft geschoten en dat het gat in de sportschool niet de bedoeling was", zegt de politiewoordvoerder. In de auto, een Audi met Pools kenteken, zaten vier kogelgaten. De twee mannen die in de auto zaten, raakten niet gewond.

Uit het onderzoek is gebleken dat de schutter waarschijnlijk al langere tijd aan het posten was, voordat hij schoot. Daarna vluchtte hij over het industrieterrein richting de Oosterhoutseweg en Teteringsedijk.

Handlangers

De vluchtroute is met een speurhond nagelopen en de politie had de omgeving ruimschoots afgezet, maar de dader werd dinsdag niet meer gevonden. "We houden er rekening mee dat hij handlangers had die hem met een auto hebben afgezet en na het schieten weer ergens hebben opgepikt." Het gaat om een jonge man. Hij droeg een grijze trainingsbroek met opvallende zwarte ritsen, een donkerblauwe jas, zwarte trui en lichtkleurige pet.

Topkickbokser

Volgens de krant BN De Stem had de schutter het gemunt op de Poolse topkickbokser Arkadiusz Wrzosek of zijn passagier. Getuigen zouden hebben verteld dat de man het vuur opende kort nadat de kickbokser de auto in was gestapt. Hij had vlak daarvoor getraind in de vechtsportschool in de Druivenstraat.

Beelden van vlak na de schietpartij: