Oudere vrouw zit uur vast in bad en moet er door politie uit worden getild

Een oudere vrouw uit Tilburg die voor het eerst in tijden weer eens in bad wilde gaan, kwam dinsdagavond in een vervelende situatie terecht. Het lukte haar niet om kracht te zetten en uit bad te komen. Ze zat daar een uur vast, tot de politie haar kwam helpen. Twee vrouwelijke agenten hebben de vrouw uit bad getild.

"Het was lang geleden dat ze in bad had gezeten, normaal pakt ze de douche", laat de wijkagent weten. "Maar dinsdag dacht ze dat het wel weer een keer fijn kon zijn." Toen ze klaar was met badderen, kwam de vrouw erachter dat ze zichzelf niet meer omhoog kon tillen. Ze kon geen kracht zetten omdat ze iets aan haar arm had. "In bad lag een antislipmatje, maar ook dat hielp niet." Gelukkig had ze haar telefoon bij zich en kon ze de politie bellen. Haar buren hadden de sleutel, maar lagen al te slapen. "Na lang aanbellen deed de buurman open. Drie sleutelbossen verder, hadden we de juiste sleutel gevonden." Omdat het om een vrouw ging, besloten twee vrouwelijke agenten naar de badkamer te gaan. De mannelijke agent bleef beneden wachten. De oudere vrouw, die er al een uur zat, werd door de agenten uit bad geholpen. "Het gaat goed met de vrouw, dat is natuurlijk het belangrijkste", zegt de agent.