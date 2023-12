Trechtervormige wolk in West-Brabant: 'Zo'n funnel is best wel uniek'

Boven Zevenbergen is woensdag een bijzondere wolkenvorm gezien: een zogenaamde funnel. "Dat is best wel uniek voor deze tijd van het jaar", legt Jeroen Elferink, weerkundige bij Weerplaza, uit.

Een funnel is een trechtervormige wolk die van een regenwolk in de richting van de grond gaat. Een funnel ziet er op het eerste oog uit als een mini-tornado, maar dat is het niet. "Als het verschijnsel doorgroeit tot aan de grond, dan kan het een tornado of windhoos worden", zegt Elferink. "Maar daar waren de omstandigheden niet goed genoeg voor, dus dat gebeurde deze keer niet."

Een funnel ontstaat wanneer lucht opstijgt vanaf de grond en er grote verschillen in temperatuur zijn. Dat was ook deze keer het geval. "Wanneer er op grotere hoogte veranderingen in temperatuur en wind zijn, dan gaat deze lucht draaien. Dit alles gaat vrij snel, want zo'n funnel bestaat hooguit twee tot drie minuten."

Al is het deze tijd van het jaar toch vrij uniek, volgens Elferink. "Je ziet dit meestal in de late zomer of vroege herfst rondom gebieden waar veel water is. Dat het nu in de winter gebeurt, komt niet vaak voor."

Gelukkig heeft de funnel vooral gezorgd voor leuke plaatjes. "Wij hebben geen meldingen gehad van schade."

Hieronder zie je foto's van de funnel op de Facebookpagina van Xtremechasing Stormchasers: