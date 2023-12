Man (76) in cel voor verkrachten van 85-jarige vrouw

De 76-jarige Yassin D. uit Den Bosch zit vast voor het verkrachten van een vrouw van 85. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch. De man zit al sinds 12 september in de cel, omdat hij veel te ver zou zijn gegaan bij wat begon als een gezellige borrel.

Zijn advocaat probeerde vrijdag tevergeefs om de man vrij te krijgen. De rechtbank vindt de feiten te ernstig en wil dat D. tot de behandeling van zijn rechtszaak in de cel blijft.

Op 11 september gingen de twee wat drinken. Toen zou Yassin D. de vrouw hebben aangerand en verkracht in het seniorencomplex in Den Bosch waar beiden wonen. DNA van de man werd gevonden op het lichaam van de vrouw en ook had zij blauwe plekken.

Maar D. bestrijdt dat. Hij is niet bij haar binnengedrongen met zijn vingers, maar zij heeft hem juist aangerand en daardoor is zijn DNA op haar gekomen, zo beweert hij. Zijn advocaat bood nog aan dat D. de rechtszaak afwacht bij zijn ex die ver van het seniorencomplex woont, maar daar ging de rechter niet in mee.

De advocaat van D. vroeg de rechter om de dementie van de vrouw te onderzoeken. Mogelijk herinnert zij zich niet meer goed wat er is gebeurd in september.

De zaak wordt verder besproken op 4 maart. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is, is nog niet duidelijk.