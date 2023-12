PSV op recordjacht: ‘Guus Hiddink is al bang dat hij het record kwijtraakt'

PSV kan zondagavond tegen AZ de zegereeks vervolgen en een grote stap zetten richting een record uit 1987. Op jacht naar dat record was er goed nieuws uit de ziekenboeg, want drie sterkhouders keerden terug bij de spelersgroep. Peter Bosz moet vooral op het middenveld keuzes gaan maken.

PSV won in 1987 de eerste zeventien wedstrijden van het seizoen. Dat was onder leiding van Guus Hiddink. De oud-trainer van PSV was vrijdag op het trainingscomplex van de Eindhovenaren en sprak met huidig trainer Peter Bosz.

"Dat record begint te leven", zei Bosz in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ. "‘Je gaat toch niet het record afpakken’, zei Guus gniffelend. Maar aan het einde van het gesprek gaf hij toch toe dat hij hoopt dat we het record gaan pakken."

PSV won tot nu toe al vijftien wedstrijden en is dus nog twee wedstrijden verwijderd van een evenaring van het record uit 1987. Er moet dan zondag gewonnen worden van AZ en na de winterstop thuis van Excelsior. Wil Peter Bosz met zijn ploeg het record alleen in handen hebben, dan moet er op 21 januari ook gewonnen worden bij FC Utrecht.

Voorlopig ligt alleen de focus op de wedstrijd van zondagavond in Alkmaar. Daarin keren een hoop belangrijke spelers terug uit de ziekenboeg. Jerdy Schouten, Joey Veerman en Hirving Lozano trainen weer mee met de groep en lijken zondag inzetbaar.