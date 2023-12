Bart weer dupe van autospiegeldieven: 'ware plaag'

Dieven van autospiegels teisteren Deurne. Deze maand is er op veel plekken al twee keer toegeslagen, vooral bij luxere auto's. Bart van Gogh heeft twee BMW's. Afgelopen nacht werden bij hem voor de tweede keer de zijspiegels van de auto's gestolen. Daarmee liep de schade op tot 4.000 euro. “Het is een ware plaag", zegt Bart die de autodieven heeft gefilmd via een bewakingscamera.

En afgelopen nacht was het weer raak. “Opnieuw alle vier de spiegels van de twee BMW’s X5 weg. In nog geen twee minuten is de dader klaar. Ik heb opnieuw aangifte bij de politie gedaan en de camerabeelden ook aan hun doorgestuurd.” Bart is wel verzekerd voor diefstal in de auto, maar niet voor diefstal erbuiten. Hij moet de nieuwe spiegels dus zelf betalen.

De vraag is of het om dezelfde dader gaat. “De eerste keer was het iemand met een capuchon op en een sjaal. Helemaal in het zwart en ook met zwarte dunne werkhandschoenen. Het gezicht was amper te zien. En dit keer was het iemand die veel beter te zien is en alleen een muts draagt. Dus ik twijfel of het dezelfde dader is, maar ze hebben weer op dezelfde plekken in de buurt toegeslagen, dat is wel frappant.”

Bart woont aan de Helmondseweg. Ook aan de Derpsestraat werden weer spiegels weggehaald. In de buurtapp delen meer buurtbewoners hun verhalen over spiegeldiefstallen. “Die spiegels kunnen worden doorverkocht maar ook de elektronica en sensoren die erin zitten zijn veel waard”, weet Bart. “Door een storing waren dit keer ook de straatlantaarns in de buurt uit dus het was overal aardedonker.”