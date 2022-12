Autospiegels steeds vaker doelwit van dieven: 'Lijkt wel op bestelling'

De wijkagent van de buurt Meerdijk in Waalwijk deed afgelopen weken een bijzondere ontdekking. Van minimaal dertig auto’s in de wijk is het glas van de buitenspiegels gestolen. Maar waarom is dat spiegelglas zo geliefd bij dieven?

Vooral luxe automerken zoals Audi, Mercedes, BMW en Tesla zijn het doelwit van de diefstallen, laat een woordvoerder van de politie Zeeland-West Brabant weten. Naar aanleiding van een eerste melding van een buurtbewoner, zijn agenten in de wijk gaan kijken. Ze vonden daar nog minstens 25 auto’s waarvan het spiegelglas ontbrak.

Minder dan een minuut

“Ze hebben puur het glas gestolen", zegt de woordvoerder. Wat dieven daar precies mee moeten? Dat weet hij ook niet. "We houden er rekening mee dat het diefstal op bestelling is. Er is wel vaker opeens een hoge vraag naar bepaalde onderdelen. Dat drijft de prijs op. Criminelen gaan dan op pad om die in grote hoeveelheden te stelen." Om diezelfde reden worden geregeld ook autoradio’s of airbags gestolen.

Wat opvalt is dat de spiegels vakkundig worden verwijderd. “Het kost ze minder dan een minuut om de spiegelplaat eruit te halen”, aldus de woordvoerder.

Zilver

Wat de dieven precies met de spiegels moeten en wat het ze oplevert, is niet bekend. Dat het geld oplevert is duidelijk. De afgelopen maanden zag ook autodealer Van Mossel in Waalwijk het aantal gevallen oplopen.

Waarom juist deze spiegels gestolen worden? “Dat heeft verschillende redenen", weet Adrie van de schadeafdeling van Van Mossel. "In de spiegelplaat wordt vaak een bepaalde zilversoort gebruikt. Die wordt losgepeuterd en verkocht aan ijzerhandelaren. Verder zijn spiegels van luxe wagens vaak uitgerust met een speciale techniek, zoals verwarming, lampjes en verduisteraars die het licht in de spiegel dimmen als een auto met felle lampen nadert. Ook dat zal geld waard zijn", verwacht hij. Een nieuwe buitenspiegel kost de gedupeerde autobezitter al gauw tussen de 100 en 350 euro.

Andere plaatsen

Ook in een buurtpreventie-app in Oisterwijk kwamen dinsdag meerdere meldingen binnen van spiegeldiefstal. Ruim tien Tesla’s die stonden geparkeerd in de Johana van Brabantlaan waren ontdaan van hun buitenspiegels. In oktober werden verschillende wijken in Eindhoven geteisterd door spiegeldieven.

Aangifte en camerabeelden

De woordvoerder geeft aan dat niet iedereen aangifte doet. “Maar dat is wel heel belangrijk”, zegt hij. “Het kan zomaar voorkomen dat de diefstallen in de aankomende nachten weer gebeuren. Als we aangifte hebben, wordt de kans om de dader te pakken en daarmee de diefstallen te stoppen almaar groter.”

Veel luxe auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met camera’s aan de buitenkant van de auto. Zo zit er op een Tesla een camera die de omgeving opneemt zodra iemand in de buurt van de auto komt. De politie adviseert deze camera’s aan te zetten en de beelden met de politie te delen.