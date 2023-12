Willem II pakt periodetitel na winst op Helmond Sport

Willem II heeft de periodetitel gepakt. De ploeg won met 4-1 van Helmond Sport. NAC, de directe concurrent voor de periodetitel, verloor met 3-1 van ADO Den Haag. Door de winst staat Willem II met vier punten voorsprong bovenaan in de Keuken Kampioen divisie.

Met de periodetitel op zak is Willem II verzekerd van deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Maar de eerste twee plekken in de eindstand zorgen ook voor een rechtstreeks ticket naar het hoogste niveau in Nederland. Willem II heeft momenteel een ruime voorsprong in de stand op nummer drie ADO Den Haag.

De Tilburgers hadden een week geleden, tijdens de voorlaatste speelronde van de tweede periode, de periodetitel al kunnen winnen, maar de club speelde gelijk bij ADO Den Haag.

Tegen Helmond Sport ging het in de eerste helft ook moeizaam. Ringo Meerveld opende de score voor Willem II. Hij passeerde twee tegenstanders en schoot de bal langs doelman Wouter van der Steen. Helmond Sport kwam vlak voor de rust op 1-1 door een treffer van Martijn Kaars.

In de tweede helft liepen de Tilburgers, mede namens een penalty die werd benut door Jeredy Hilterman, uit naar 4-1. Jeremy Bokila bepaalde met zijn achtste doelpunt als invaller de eindstand.