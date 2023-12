Loeiende sirenes hinderen Scrooge Live op tv: 'Vlammen te zien op de set'

Nog nooit vertoond: een live theatershow op tv met daar dwars doorheen de loeiende sirenes van het brandweerkorps Waalwijk. Vrijdagavond kon het publiek thuis meegenieten tijdens de voorstelling Scrooge Live. De show werd uitgezonden vanaf de Hooisteeg, en laat nou net vlakbij ijsfabriek Maras afbranden. Even sloeg ook bij acteurs en het productieteam de angst om het hart. "Ik dacht even dat de set in gevaar was."

In de laatste tien minuten van de liveshow, werd alarm geslagen bij de meldkamer dat de ijsfabriek in vlammen stond. Daarop rukten bluswagens van de brandweer massaal uit. Vanuit de kazerne reden ze met blauw zwaailicht en loeiende sirenes over de Winterdijk naar de brand. Daarbij passeerden ze de tv-set op korte afstand. "De sirenes waren dwars door het toneelstuk heen te horen", vertelt productieleider Roy Kiefer.

Het viel hem al snel op dat de brand 'wel erg dichtbij was' en dat er heel veel brandweerwagens op afkwamen. "Ik was eerst bang dat het in de buurt van de set zou zijn. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat er aan de hand was en of de opnames nog wel veilig waren", vertelt hij. Gelukkig ontdekte Kiefer snel dat de vlammen in de verte geen gevaar vormden.

Mooie toevoeging

Toen dat eenmaal duidelijk was, ging de show gewoon door. "Uiteindelijk hebben we er niet zo heel veel last van gehad. Het was helaas ook voor de kijkers thuis te horen, maar voor de uitzending was het verder geen probleem." Balen dat het spel verstoord werd door de sirenes deed de productieleider niet. "Tja, je doet er toch niets aan", zegt hij nuchter. "Het geeft juist aan dat we live zijn, dus eigenlijk is het wel een mooie toevoeging."

De acteurs werden gelukkig niet gestoord in hun spel, aldus Kiefer. "Zolang ze van ons geen seintje krijgen, spelen ze gewoon door. 'The show must go on' en dat weten zij juist als de beste."

The Scrooge is de live-vertolking van het beroemde kerstverhaal A Christmas Carol. Sinds 2020 zendt Omroep Max het toneelstuk jaarlijks uit vanaf een andere locatie in Nederland, en dit jaar was de eer aan Waalwijk. Ondanks de plotselinge brand blijft producer Fleur van Helden tevreden over de keuze voor de locatie. "De Hooisteeg paste als decor zeer goed bij de sfeer van Dickens."