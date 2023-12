Ingestorte muren en gesmolten dak: 'Al die jaren zijn in vlammen opgegaan'

Het dak stortte in (foto: Floortje Steigenga) De schade is enorm (foto: Floortje Steigenga) Binnen in het pand is de schade zo mogelijk nog groter (foto: Floortje Steigenga) De muren zijn ingestort (foto: Floortje Steigenga) Brandweer is druk met nablussen (foto:René van Hoof) Volgende 1/6 Dronebeelden laten de verwoeste ijsfabriek zien

Bedroefd staren de zoons van de eigenaars van ijsfabrikant Maras naar wat vrijdag nog een fabriek was. Nu is er aan de Industrieweg in Waalwijk niet veel meer over dan een zwartgeblakerd pand met ingestorte muren en een gesmolten dak. Uit het pand komt nog veel rook vrij. Er branden nog een paar laatste vlammen, die dit Turkse bedrijf compleet verwoest hebben.

Femke de Jong & Floortje Steigenga Geschreven door

Een van de zoons vertelt over het bedrijf. Hij werkte als allround medewerker in het bedrijf van zijn vader. "We bestaan al sinds 1997. We leverden ijs door heel Europa. Alles werd hier gemaakt." Naast de levering van ijs zorgden ze ook voor entertainment waarbij ze met een kraam al goochelend het ijs serveerden. In totaal werkten er tien mensen in het bedrijf. Een echt familiebedrijf dat binnenkort de productie wilde gaan uitbreiden. De nieuwe machines waren zelfs al besteld. Die plannen moeten nu worden geschrapt. "Al die jaren zijn gewoon in vlammen opgegaan."

"Ik kon niet geloven wat ik zag. Het was al helemaal afgebrand."