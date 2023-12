Bekers op het veld gegooid bij FC Utrecht - RKC, wedstrijd even stilgelegd

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Utrecht is zaterdagavond korte tijd stilgelegd, nadat er plastic bekers op het veld in het stadion in Utrecht werden gegooid. Dat gebeurde vlak voor rust. De stand was 1-0 voor Utrecht op dat moment. Even later werd de wedstrijd weer hervat en eindigde die in een 1-1 gelijkstand.

RKC-spits Michiel Kramer had net een strafschop gemist, maar mocht de penalty opnieuw nemen nadat de spelers uit Utrecht te vroeg inliepen. Daar kwam hij niet meer aan toe, omdat er plastic glazen richting het doel werden gegooid. De scheidsrechter stuurde de spelers naar binnen. Nadat de bekers waren opgeruimd werd de wedstrijd weer hervat. Kramer benutte vervolgens alsnog de strafschop en bracht de stand op 1-1. Scherpere regels

De KNVB scherpte in april de regels in het voetbal flink aan, nadat een speler van Ajax een hoofdwond opliep door voorwerpen die het veld op werden gegooid. De nieuwe regel was dat zodra er iets het veld op gegooid wordt, het spel tijdelijk wordt stilgelegd. Als er iemand geraakt wordt, wordt de wedstrijd definitief beëindigd. Er ontstond discussie over de regel, omdat er steeds meer wedstrijden werden stilgelegd. Maar Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, bevestigde in september dat de regels rond het staken van wedstrijden niet worden aangepast. "Ik vind het heel gevaarlijk om de maatregelen nu aan te passen, omdat ze wel degelijk effect hebben sinds ze zijn ingevoerd", zei Van Leeuwen toen voor de camera van ESPN tijdens een congres in Zeist. "Er zijn vijfhonderd wedstrijden geweest sinds die maatregelen gelden en er zijn er uiteindelijk vijf definitief gestaakt. We zien dat er sinds de invoering veel minder gegooid wordt en daar wilden we vanaf." Met de 1-1 eindstand klimt Utrecht een plaats naar de twaalfde plek op de ranglijst. RKC blijft de nummer 15.