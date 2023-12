'Voetbal in slow motion' met bal van 12 kilo, dit is NK Onderwatervoetbal

Duikteams uit heel Nederland liggen deze zondag in het water op het Nederlands Kampioenschap Onderwatervoetbal in zwembad De Tongelreep in Eindhoven. "Op het eerst gezicht lijkt het makkelijk, maar dat is het niet", legt onderwatervoetballer Roeland uit.

Iets waar ook Wesley Voets trots op is. Hij is teamcaptain van het Eindhovense team en mede-organisator van het kampioenschap. De vorige editie was in 2019. "Door corona was het jaarlijkse kampioenschap verwaterd. Wij hebben besloten het nu weer op te pakken."

Een snelle dribbel of hard schot op doel zit er niet in bij de sport. Onderwatervoetbal is best zwaar. "Een potje duurt niet voor niets maar 5 minuten. De bal weegt veel, zodat deze niet gaat drijven", vertelt Wesley.

"En iedere duiker draagt lood. Voor mij is dat zo'n 10 kilo", vult Roeland aan. "Zo kun je rennen over de bodem. Of nou ja, rennen is een groot woord. Het is eigenlijk net iets sneller dan zwemmen."