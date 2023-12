PSV overklast ook AZ en gaat met enorme voorsprong de winterstop in

PSV heeft ook de lastige uitwedstrijd tegen AZ overtuigend gewonnen. In Alkmaar had het geen kind aan de nummer vier van de Eredivisie. Binnen een kwartier stond het al 3-0 voor de Eindhovenaren. Uiteindelijk was PSV met een 4-0 zege nog lief voor de Alkmaarse club.

Van een moeilijke wedstrijd in Alkmaar was geen moment sprake. PSV pakte vanaf het begin de nummer vier van de Eredivisie bij de strot. Na iets meer dan vijftien minuten voetballen hadden de Eindhovenaren de drie punten al in de tas.

De 0-1 was een cadeautje van doelman Hobie Verhulst. De keeper reageerde te laat op een terugspeelbal en maakte daardoor een overtreding op Malik Tillman. Luuk de Jong scoorde vanaf de strafschopstip en zette PSV op voorsprong.

PSV spaart AZ

Met de voorsprong op zak denderde PSV door. De 0-2 was een heerlijke aanval die werd afgerond door Ismael Saibari. Vijf minuten later gooide PSV al vroeg de wedstrijd op slot. Een snelle uitbraak kwam bij Sergino Dest die raak schoot in de lange hoek.

PSV bleef hongerig en had veel meer kunnen, en misschien ook wel moeten, scoren. AZ mocht blij zijn dat het maar 0-3 stond bij rust.

Overtuigend PSV

Tien minuten na rust werd het alsnog 0-4. Luuk de Jong kopte zijn tweede doelpunt van de wedstrijd achter de AZ-goalie. Het was zijn 120e doelpunt voor PSV in de Eredivisie en passeert daarmee nummer twee Coen Dillen. Alleen Willy van der Kuijlen maakte meer goals in het shirt van PSV (308).

De overtuigende zege van PSV tegen ‘concurrent’ AZ onderstreept nog maar eens dat dit PSV haast niet te kloppen is. Het gaat de winterstop in met tien punten voorsprong op nummer twee Feyenoord en liet dit seizoen nog geen punt liggen. Het moet heel raar lopen, wil de ploeg van Peter Bosz die voorsprong nog verspelen.

Recordjacht

Na de winterstop wacht voor PSV een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Als PSV die wedstrijd ook winnend af weet te sluiten evenaart het een record uit 1987. Toen won PSV onder leiding van Guus Hiddink ook de eerste zeventien wedstrijden.

Donderdag sluit PSV het jaar af met een bekerwedstrijd tegen FC Twente. In Eindhoven staat een plek in de achtste finale op het spel.