A4 van Rotterdam richting Antwerpen dicht bij Steenbergen na botsing

De A4 van Rotterdam richting Antwerpen is sinds kwart over vijf zondagnacht afgesloten bij de afrit naar het Zeeuwse Tholen, na een ongeluk. Meerdere voertuigen botsten daar op elkaar. De ravage is volgens Rijkswaterstaat groot.

Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Omrijden

Rond kwart over zeven maandagochtend leidde de afsluiting tot ruim een halfuur vertraging vanaf Dinteloord. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer krijgt het advies via Roosendaal te rijden, over de A59 en de A17. Rijkswaterstaat meldt dat de weg waarschijnlijk pas om twaalf uur 's middags kan worden vrijgegeven.