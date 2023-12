Urenlang problemen op A4 na botsing, Belg werd uit auto geslingerd

Bij de botsing op de A4 bij Steenbergen, waarbij zondagnacht vier auto's betrokken waren, raakte een 49-jarige man uit België zwaargewond. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend. Het ongeluk veroorzaakt al sinds maandagochtend vroeg problemen op de A4 van Rotterdam richting Antwerpen. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf bij de afrit naar het Zeeuwse Tholen.

De zwaargewonde Belg werd door de klap van de botsing uit zijn auto geslingerd. Vanwege de ernst van zijn situatie werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Twee andere bestuurders - een 68-jarige man uit Alphen aan den Rijn en een 19-jarige man uit Waddinxveen - raakten ook gewond en moesten eveneens naar het ziekenhuis worden gebracht, meldt de politie.

Een vierde bestuurder, een 43-jarige vrouw uit Steenbergen, kwam met de schrik vrij.

Omrijden

De ravage was zo groot dat de weg tot elf uur 's ochtends volledig was afgesloten. Inmiddels is er nog maar een rijbaan dicht.

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer krijgt - nog altijd - het advies via Roosendaal te rijden, over de A59, de A17 en de A58.

Rijkswaterstaat meldt dat de weg waarschijnlijk pas om halftwee 's middags kan worden vrijgegeven. Dit vanwege onderzoek door de politie.