Parkeerellende Efteling, balende bezoekers: 'Houd hart vast voor vakantie'

"De Efteling zou zich echt kapot moeten schamen", vindt Emile. Hij was een van de vele bezoekers die zondag last had van een enorme parkeerellende bij het pretpark in Kaatsheuvel. "Ik hou mijn hart vast voor de kerstvakantie..." Ook andere bezoekers spreken op social media hun verontwaardiging uit over de situatie. "De parkeerplaats van de Efteling stond helemaal vol, inclusief de busparkeerplaats", liet een ander weten. "Mensen die het terrein opreden, werden meteen weggestuurd. Bizar..."

De parkeerellende was deels een gevolg van de aanleg van een parkeerterrein voor het nieuwe Efteling Grand Hotel. Die werkzaamheden zijn eind oktober begonnen en hierdoor is er minder ruimte op het hoofdparkeerterrein. Als oplossing is sinds half november het parkeerterrein bij Raveleijn beschikbaar voor gasten, maar zondag volstond dit niet om alle parkbezoekers een plekje te geven.

"Abonnementhouders hebben een ander bezoekpatroon."

"Het was zondag een prachtige dag", legt een woordvoerster van de Efteling uit. "Zonnig, niet te koud. "Dit trok heel veel bezoekers naar het attractiepark. "Vooral veel abonnementhouders. Die komen vaak in de loop van de dag, in tegenstelling tot de andere bezoekers. Zij hebben een ander bezoekpatroon. Zijn hoeven zich ook niet aan te melden voor hun bezoek, in tegenstelling tot de andere gasten." Het gevolg was dat de parkeerplaatsen 's middags vol stonden en dat mensen die toen aankwamen met een probleem zaten. Volgens de woordvoerster hebben de Eftelingmedewerkers geprobeerd alle parkeerproblemen zo goed mogelijk op te lossen. Dat lukte toen er in de loop van de dag weer wat bezoekers naar huis gingen. "Daarnaast hebben we vanaf twee uur 's middags vanwege de drukte bezoekers opgeroepen met fiets of het openbaar vervoer te komen, omdat veel abonnementshouders uit de buurt komen."

"Er is niemand weggestuurd."

Dat sommige bezoekers zonder toelichting van de parkeerplaats zouden zijn gestuurd, is volgens haar niet het geval. "Er is niemand weggestuurd. Wel is de poort eventjes dicht geweest om iedereen een plek te geven. Daarna is die weer open gezet. Misschien heeft dit bij sommige mensen de indruk gewekt dat ze werden weggestuurd. Maar dat was niet het geval." Dat sommige bezoekers nu hun hart vasthouden voor de extra drukte tijdens de kerstvakantie, kan de woordvoerster wel begrijpen. "Ik kan me voorstellen dat het voor mensen die er zondag waren geen prettige ervaring moet zijn geweest. Maar we gaan er alles aan doen om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te gebruiken en bekijken hoe mensen nog efficiënter kunnen parkeren. Dit heeft absoluut onze aandacht." Maar nieuwe werkzaamheden aan het Efteling-parkeerterrein zijn in aantocht. Zo komt er een nieuwe uitrijbaan op het hoofdparkeerterrein. Vervolgens worden de parkeerbanen en -vakken van het huidige parkeerterrein verbreed en worden de in- en uitrijbanen en de looproutes aangepast om de doorstroming te verbeteren. Ook dit zal gevolgen hebben voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen. "Maar dit gaat gefaseerd gebeuren."

