17-jarige belandt tegen boom nadat hij alleen achter het stuur kruipt

Een jongen van 17 is zondag in Gemert met een auto tegen een boom beland. Dat gebeurde op het Boekent nadat hij besloot zonder begeleider achter het stuur van de auto te kruipen. Volgens de politie reed de jongen te hard waarna hij de controle over de auto verloor en in een slip belandde. Uiteindelijk kwam hij via de berm tegen een boom tot stilstand.

Agenten reden over het Boekent toen ze de jongen vanuit tegenovergestelde richting aan zagen komen. Ze zagen meteen dat de automobilist te hard reed. In de bocht ging het vervolgens mis. De jonge automobilist raakte bij het ongeluk niet gewond. Hij kreeg een boete en raakte zijn rijbewijs kwijt. Hij had dus wel een rijbewijs, maar vanwege zijn leeftijd mag hij alleen met een begeleider naast zich achter het stuur kruipen. In dit geval had de jongen besloten even alleen weg te gaan met de auto. "De schade aan het voertuig en de boom zal waarschijnlijk niet gedekt worden door de verzekering", zegt de politie over het ongeluk. "Zo zie je maar dat een dergelijke beslissing om even alleen weg te gaan met de auto hele grote gevolgen kan hebben." Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zal zich nu buigen over het rijbewijs van de jongen. De organisatie zal zijn rijgeschiktheid onderzoeken.