Geschonken fontein vernield, jongeren melden zich en gaan het zelf oplossen

De beschadigde fontein (foto: carnavalsvereniging De Wevers).

Wat waren ze boos en verdrietig bij carnavalsstichting De Wevers in Nistelrode. Voor de tweede keer in bijna twee jaar was een door De Wevers geschonken fontein vernield. De daders hebben zich inmiddels gemeld en samen met de club gaan ze de schade herstellen. “Dit had niet gehoeven.”

“Dit is nutteloos, nodeloos en triest”, zo reageerde De Wevers zondag op het vandalisme. Delen van de fontein waren afgebroken. De waterpartij met onder meer vier kranen staat in het Zeven Eeuwenpark, aan de Loosbroekseweg.

"Bij elk jubileum schenken we iets aan de gemeenschap."

“Bij elk jubileum van onze stichting schenken we iets aan de gemeenschap. Om die draaiende te houden, zoals overigens ook andere clubs in het dorp van alles organiseren”, legt voorzitter Martijn Timmers uit. De fontein werd geplaatst bij de viering van het 44-jarig jubileum avn de carnavalsvereniging. In het jaar dat ze werd opgericht, 1968, liet De Wevers een replica van de vroegere dorpspomp op het Raadhuisplein plaatsen. Bij het 22-jarig bestaan in 1990 kwam er een kiosk en elf jaar later in 2001 werd bovenin de kerk een groot kruis opgehangen. Gevolgd door de fontein in het park eind 2011. Groot was dan ook het verdriet en de frustratie toen februari vorig jaar werd ontdekt dat de fontein voor de eerste keer was vernield. “We bouwen het natuurlijk weer op. Maar het is triest”, zo liet Hertwin van der Wijst toen namens de club weten.

Binnen enkele maanden werd de fontein in samenwerking met de gemeente en diverse vrijwilligers in ere hersteld. Voor de zekerheid werden er wel camera’s opgehangen. Desondanks werd de fontein opnieuw onder handen genomen door vandalen. “Het is helaas weer droefheid en triestheid troef. Wederom is de fontein belachelijk toegetakeld. Nutteloos, nodeloos en triest”, zo klonk het moedeloos op de social media.

"Samen met de jongeren die zich gemeld hebben, gaan we dit oplossen."