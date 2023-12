Politie weet nog niet wie de voetganger is die omkwam op de N260

Het is nog onduidelijk wie de voetganger is die zondagavond om het leven kwam na een aanrijding met een auto op de Langenbergseweg/N260 bij Gilze. Dat meldt een woordvoerder van de politie maandagochtend aan Omroep Brabant.

"Het gaat om een man met een lichte huidskleur van tussen de 35 en 45 jaar. Hij heeft kort haar met aan de voorkant opvallende inhammen", omschrijft de woordvoerder. Op het moment van het ongeluk droeg hij een donkere jas met lichte accenten, een blauwe hoodie en een blauwe spijkerbroek.

"Wellicht wordt iemand vanochtend bijvoorbeeld op zijn werk gemist", geeft de woordvoerder aan. Door nu de hulp van het publiek in te roepen, hoopt de politie de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.

Het is voor de politie nog niet duidelijk wat het slachtoffer op de provinciale weg deed. Langs de weg waar je tachtig mag rijden, is geen voet- of fietspad. De man kreeg na de aanrijding medische hulp, maar die mocht niet baten.

'Hevig geschrokken'

De bij de aanrijding betrokken automobilist is een man van 22 uit Alphen. Hij is volgens de politie 'hevig geschrokken'. Bij hem is, zoals gebruikelijk bij verkeersongevallen, een alcohol- en drugstest gedaan. Dit was allemaal in orde.

De politie gaat er vanuit dat het slachtoffer op de weg liep en daar in aanraking is gekomen met een auto. De exacte toedracht wordt nog altijd onderzocht. Zo is de politie bijvoorbeeld benieuwd of mensen voor het ongeluk, dat rond tien over half negen gebeurde, al iemand hebben zien lopen op de Langenbergseweg / N260.