Theatershow Christel de Laat met kerst en oudjaar te zien op Omroep Brabant

Cabaretière Christel de Laat uit Schijndel trekt met haar shows volle theaterzalen in onze provincie en ver daarbuiten. Haar derde voorstelling 'Hoe dan?!' was een regelrechte hit. Heb je die voorstelling gemist? De dag voor kerst (op Brabant+) en met oudjaar op tv bij Omroep Brabant is de show in zijn geheel te zien.

Christel de Laat is een graag geziene gast in de theaterwereld. De cabaretière is niet te stuiten op het podium. Zonder gêne trekt ze in de voorstelling 'Hoe dan?!' een blik open met haar eigen frustraties en allerlei andere ongemakken van het leven. Het gaat in haar show van bevolkingsonderzoeken tot verschillen in het opvoeden van (klein)kinderen.

"Mensen gaan lachend de zaal uit."

"Herkenbaar, laagdrempelig en humorvol. Mensen gaan lachend de zaal uit", zo omschrijft Christel haar shows. "Ik heb het geluk dat mijn voorstellingen goed worden bezocht en bijna altijd zijn uitverkocht. Maar daardoor heeft nog niet iedereen deze show kunnen zien. Terugkijken bij Brabant+ en op tv bij Omroep Brabant is dan ook een mooie optie." Volgens Christel is het publiek ook toe aan een andere soort oudejaarsshow. "Het publiek alleen maar te ontspannen en te lachen. Ik wil ze niets leren of een overtuiging bijbrengen. Gewoon op de bank zitten, Even nergens aan denken en genieten."

"Humor werkt overal hetzelfde."

Op haar vijftigste jaar koos Christel voor het theater. Sindsdien stijgt de populariteit van de cabaretière uit Schijndel gestaag en zitten de theaterzalen vol. Christel illustreert dat graag met een anekdote over de 86-jarige oom Piet uit Oss. Die had op tv een show van haar gezien. "Daar wil ik naartoe", en dat gebeurde ook. Neven en nichten namen oom Piet voor het eerst in zijn leven op sleeptouw naar het theater. "Hij is nu 92 jaar en komt nog steeds naar mijn voorstellingen. Superleuk toch?" Stilzitten is niets voor Christel. Inmiddels toert ze met haar nieuwe show 'En door' langs de theaters. De meer dan honderd voorstellingen zijn opnieuw uitverkocht. "Als Brabanders denken we vaak dat we boven de rivieren niet goed verstaanbaar zijn. Maar ze verstaan en begrijpen ons prima. Ik speelde laatst in het Oude Luxor in Rotterdam en het dak ging eraf. Humor werkt overal hetzelfde." 'Hoe dan?!' is op zondag 31 december om halfelf 's avonds op tv te zien bij Omroep Brabant. Vanaf 24 december is de show te zien op Brabant+.