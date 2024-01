Christel de Laat zoekt de verschillen tussen Brabants en Limburgs carnaval

Christel de Laat en Bart Storcken onderzoeken overeenkomsten en verschillen van carnaval en vasteloavend. Christel en Bart: "Carnaval en vasteloavend draaien om saamhorigheid en gelijkwaardigheid." Christel en Bart bij d'n Elfde van d'n Elfde in Roermond. De Limburgse zangeres Beppie Kraft geeft uitleg over dialectmuziek. Volgende 1/4 Christel de Laat en Bart Storcken onderzoeken overeenkomsten en verschillen van carnaval en vasteloavend.

Over amper zes weken barst het weer los: hét feest van het zuiden. In Brabant hebben we het dan over carnaval, Limburgers noemen het vastelaovend. In aanloop naar het feest onderzoeken cabaretière Christel de Laat uit Schijndel en zanger Bart Storcken uit Heerlen de verschillen en overeenkomsten. Maar zijn die er wel? De zesdelige documentaireserie O(n)s Feest is vanaf 2 januari te zien bij Omroep Brabant.

Even voorstellen. Cabaretière Christel de Laat is met carnaval een van de gezichten van Omroep Brabant. Verschillende programma's worden vier dagen lang door haar op een ludieke manier aan elkaar gepraat. Bart Storcken uit Heerlen is muzikant en schrijft nummers voor de vastelaovend. Een carnavalsvierder in hart en nieren.

"Het is geen wedstrijd over de verschillen tussen Brabant en Limburg."

Beiden gaan op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen Brabant en Limburg bij het Feest van het zuiden. Maar die zijn er ook? Is het gevoel voor het feest eigenlijk niet hetzelfde in beide provincies? Christel en Bart geven elkaar een kijkje in hun keuken. "Het is geen wedstrijd tussen de provincies. We proberen elkaar wel te verbazen", zegt Christel. Zo laat Bart aan Christel zien hoe in Roermond de Elfde van d'n Elfde wordt gevierd. "De grootsheid van het evenement verbaasde mij enorm", zegt Christel. "In Tilburg en Den Bosch duikt iedereen daarna direct de kroeg in, maar hier is het echt een groot buitenevenement op een plein met muziek en andere optredens."

"Tonpraten is in Brabant meer cabaret, in Limburg is het moppen vertellen."

Bart bezoekt in Brabant de voorstelling 'De ziel van carnaval' van Bjorn van der Doelen en Mike Weerts en gaat naar een avond met tonpraters. "In Brabant is dat veel meer cabaret en wordt het publiek er meer bij betrokken. Bij ons is het meer moppen vertellen", vindt Bart. Andere verschillen tussen Limburgers en Brabanders vindt Christel de muziek en de kleding van de Limburgers en de Brabanders. Christel: "In Limburg is veel meer dialectmuziek. Limburgers pakken echt uit met kleding en schmink. Wij Brabanders zijn meer van skihut-muziek, kielen, carnavalspakken, emblemen en kleuren van de stad of dorp."

"De serie draait om saamhorigheid en gelijkwaardigheid."