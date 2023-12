Met deze programma's ga je met een goed gevoel het nieuwe jaar tegemoet

Het einde van het jaar is traditiegetrouw de periode van terugkijken, jaaroverzichten en het uitreiken van belangrijke prijzen. Zoals de Brabander van het Jaar en de winnaar van de BrabantQuiz. Het tv-jaar wordt dit jaar afgesloten met de theatershow van cabaretière Christel de Laat. Hieronder vind je de eindejaarsprogrammering van Omroep Brabant.

Brabander van het jaar

Maandag 25 december (eerste kerstdag) om 18.45 uur - (tv)

Het is al jaren een goede gewoonte: de bekendmaking van de Brabander van het Jaar. Dat gebeurt in het Eftelingtheater. Wie stond er altijd klaar voor een ander? Wie hielp iemand in nood? Vijf kandidaten maken kans op deze prestigieuze titel.

Een recordaantal van bijna 10.000 Brabanders heeft dit najaar op één van deze kandidaten gestemd. In een sfeervolle show vertellen alle kandidaten over hun inspiratie, waarom ze doen wat ze doen of moesten doen. Verder zingen Jeffrey Heesen, René Schuurmans en het ensemble Zang & Gelukkig verschillende kersthits.

Brabant Nieuws Jaaroverzicht

Dinsdag 26 december (tweede kerstdag) - (tv)

2023 gaat de boeken in als een onstuimig jaar. Buiten, waar de weersextremen zich opstapelden. In de politiek, waar de boeren voor een aardverschuiving zorgden. Of op persoonlijk vlak, waar we afscheid moesten nemen van geliefden. En ook bij Omroep Brabant ging de sloopkogel door het gebouw. Vanaf de bouwplaats nemen presentatoren Saskia Nelissen en Sven de Laet je mee door de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar.

Graat & De Laat

Eerste en tweede kerstdag vanaf 12.00 uur - (radio en tv)



Volop kerstsfeer. Stuur je foto's op.



Stef Kerst Special

Eerste en tweede kerstdag vanaf 14.00 uur



Kerstmuziek tijdens de voorbereiding van het kerstdiner.

Finale Hashtag

Donderdag 28 december - (Brabant+ en tv)

In het programma Hashtag is Omroep Brabant op zoek naar de beste online content creator. Wie gaat het worden? Wie wint de finale van Hashtag en gaat naar huis met een contract bij Omroep Brabant?

En kijk de extra lange Finale van Hashtag exclusief op Brabant+

Brabants Buske: Best of 2023

Zaterdag 30 december vanaf 17.45 uur - (tv en Brabant+)

Ook dit jaar bezocht het Brabants Buske alle hoeken van onze provincie. Soms op bestelling of zomaar op de bonnefooi. De mooiste, leukste, meest spraakmakende en ontroerende ontmoetingen zie je in het jaaroverzicht van het Buske.

Hart voor Muziek

Zondag 31 december - (tv)

Hart voor Muziek oudjaar

Finale BrabantQuiz - (tv)

Zondag 31 december om 17.45 uur

De felbegeerde Gouden Koekwaus en vrijkaarten voor drie Uurkes Vurraf. Dat staat er op het spel in de finale van de BrabantQuiz. Op oudejaarsavond strijden de vier seizoenwinnaars van 2023 in een zinderende finale om deze prijzen. Na twee afvalrondes wordt bekend wie de winnaar is geworden van de BrabantQuiz.

Theatershow Hoe dan?! Christel de Laat (tv)

Zondag 31 december: 22.30uur

De theatershows van Christel de Laat trekken volle zalen. Waar de cabaretière uit Schijndel ook komt is het volle bak. Hoe dan?! is een voorstelling om voor thuis te blijven of om op te nemen. Eenmaal op het podium ontziet Christel geen enkel onderwerp. Laagdrempelig en humorvol, zegt Christel over haar voorstelling. Wil jij een dolkomische voorstelling zien? Stem dan op oudjaarsavond af op Omroep Brabant-tv.

Op Brabant+ is deze show al vanaf zondag 24 december beschikbaar.

Kortlever & De Laat (radio en tv)

Maandag 1 januari vanaf 12.00 uur

Gezellig het nieuwe jaar inluiden.

Zondag 7 januari

Nieuwjaarsconcert 2024 - (tv)

Zwierend het nieuwe jaar ingaan met het philharmonie zuidnederland. Dit concert wordt aangeboden door het provinciebestuur aan alle inwoners van Brabant.