Man stak zijn buurvrouw (41) dood na geluidsoverlast

De 41-jarige vrouw die in september dood werd gevonden in haar huis in Uden, zou zijn doodgestoken door haar buurman. Dat bleek maandag tijdens een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch. De buurman zou al maanden door haar getreiterd worden.

Ruben R. (46) zit al drie maanden vast voor het neersteken van zijn buurvrouw. De vrouw werd op 6 september dood gevonden in haar huis aan het Nonnenveld in Uden. Toen de partner van de vrouw haar niet kon bereiken, ging hij naar haar huis. Samen met een andere buurman klom hij over de schutting en gingen ze het huis binnen. Daar vonden ze de dode vrouw.

Maandag bleek dat er al langer een conflict speelde tussen de twee buren. De dag voor de vrouw werd doodgestoken, hadden Ruben R. en de vrouw nog een flinke discussie bij de voordeur over geluidsoverlast. Dat bekende R. ineens voor de rechtbank na daar maanden over te hebben gezwegen. Bij die ruzie werd ook geduwd en getrokken, biechtte Ruben R. op. Maar, volgens hem schudden ze elkaar daarna ook weer de hand.

Ruben R. had al lang last van zijn buurvrouw en dat was ook bekend bij de woningbouw. Die had al een flink dossier over het conflict. De woningbouw had opnameapparatuur opgehangen in het huis van de vrouw om te registeren wat de vrouw deed. Volgens de advocaat van R. blijkt uit de opnamen dat R. getreiterd werd.

R. legde uit dat hij niet over die ruzie wilde praten, omdat hij in het verleden al is veroordeeld tot tbs. Waarvoor dat toen was, werd niet duidelijk.