Willy en René: PSV nog nooit zo goed gezien én niet kansloos tegen Dortmund

Laaiend enthousiast zijn clubiconen Willy en René van de Kerkhof over PSV. "Ik was erbij in Alkmaar en ik was nog amper gaan zitten en het stond al 3-0", jubelt Willy. "Ik heb ze nog nooit zo goed gezien, dat meen ik oprecht." Broer René gaat zelfs zo ver dat hij het PSV van nu sterker vindt dan de teams die in 1978 en 1988 Europa Cups wonnen voor de Eindhovenaren. Niet dat hij verwacht dat PSV dit seizoen de Champions League zal winnen maar kansen in de achtste finale tegen Borussia Dortmund ziet hij wel.

Eigenlijk had René het liefst Manchester City geloot in de achtste finales van het kampioenenbal, zo vertelde René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het is toch heerlijk om je tegen zo'n ploeg te meten?" Maar om een ronde verder te komen, had de vroegere rechtsbuiten twee andere tegenstanders in gedachten. "Barcelona is de laatste weken zo zwak en Borussia Dortmund is een mooi alternatief om een ronde verder te komen." En zijn gebeden werden verhoord: Bij de loting kwam vervolgens Borussia Dortmund uit de koker.

Alleen maar voor eigen succes

Hoever PSV kan komen in Europa zal dus nog moeten blijken. In eigen land is PSV op dit moment ongenaakbaar. "Je zag het tegen AZ al vanaf de aftrap", zegt Willy. "Heel PSV kwam direct naar voren en er stonden binnen de kortste keren 21 man op de helft van AZ. Momenteel draait het ook zo goed dat ze die druk met gemak negentig minuten volhouden. Dan word je ook niet moe. Ik denk dat ze niet eens onder de douche hoefden na de wedstrijd."

Wel zag Willy één dissonant bij PSV. "Dat is Johan Bakayoko. Die wil alleen maar voor eigen succes gaan, ook als een ander er beter voor staat." René vindt dat niet zo'n probleem. "Daar ben je toch spits voor?" Waarop Willy direct toehapt. "Ja dat weet ik, ik heb jou vroeger meegemaakt. Ik had een broertje dat ook altijd op doel schoot! En als Bakayoko wel een pass geeft dan is ie slecht. Nee, hij is nog geen echte teamspeler."

Meest irritante flikkertje

René beleefde behalve aan PSV ook nog vreugde aan de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle en dan niet eens door het puntenverlies van de Amsterdammers. "Die Steven Berghuis, dat vind ik het meest irritante flikkertje dat er op de velden rondloopt. Dat die dan zo'n enorme kans miste. Daar kan ik echt van genieten. Berghuis is een mooie voetballer maar zó irritant, dat heeft ie eigenlijk niet nodig. Ik ben blij dat ie hier niet speelt. Hij komt er bij ons ook niet in."

PSV speelt komende donderdag in eigen stadion nog één wedstrijd in 2023 en dat is voor de beker tegen FC Twente. Een situatie die een beetje doet denken aan 1977 toen de gebroeders met PSV ook ongeslagen bovenaan stonden en net voor kerst met 6-1 thuis voor de beker onderuit gingen tegen eerste divisionist FC Wageningen die nu niet eens meer bestaat. "Maar dat gaat nu echt niet gebeuren", verzekert Willy. Toch komen de gebroeders in de podcast toch even terug op de afgang tegen Wageningen.