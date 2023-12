PSV-fan stapt naar rechter na stadionverbod van 10 jaar in heel Europa

‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’, riep een PSV-fan na de bekerfinale in april in een jolige bui. PSV had op die 30ste april net gewonnen van Ajax en de stemming onder de Eindhovense supporters was uitgelaten bij het verlaten van De Kuip in Rotterdam. Maar, deze fan werd meteen opgepakt en zat tot laat in de avond in de cel.

Zijn zonen mochten zonder hun vader naar huis en uiteindelijk kreeg de man 500 euro boete voor zijn antisemitische geschreeuw. Maar een half jaar later kwam er nog een straf bij: een internationaal stadionverbod voor tien jaar.

De PSV-fan nam een drastische stap: hij spande een kort geding aan en wil daarmee de procedure bij de KNVB aanpakken. En dus zat hij maandag ineens, samen met zijn advocaat, tegenover een delegatie van de KNVB in een zaaltje van de rechtbank in Den Bosch.

Seizoenskaarten

Nee, hij had het niet zo bedoeld en ja, hij had spijt, vertelde de man aan de rechter. Hij is als PSV-fan in hart en nieren, die leeft voor zijn club, zwaar getroffen door zo’n stadionverbod van tien jaar. Eind oktober kreeg hij dat ineens te horen en de twee seizoenkaarten, die op zijn naam stonden, werden meteen geblokkeerd. Ook familie of vrienden mogen niet meer op die stoelen zitten.

De PSV-fan vindt dit allemaal buiten proportie en eiste bij de rechter maatwerk. De KNVB kent maar 1 straf voor welke overtreding dan ook en dat is een stadionverbod voor 10 jaar. Tot 2021 was dat nog vijf jaar, maar de KNVB wil laten zien dat het ze menens is met alle ellende in en rond voetbalstadions en verdubbelde de lengte van het verbod toen tot tien jaar.

Anoniem

|Het is, volgens de PSV-fan te onduidelijk, hoe de anonieme commissie stadionverboden bij de KNVB zijn werk doet. De zittingen zijn niet openbaar en hoe kun je je dan verweren, vroeg hij zich af. Ook een gesprek met de KNVB is hem niet gelukt.

De advocaat van de KNVB legde het uit: Het Openbaar Ministerie had op 4 oktober de zaak afgewikkeld en stuurde daarvan een melding naar de KNVB. Die koppelt aan de melding van justitie altijd een stadionverbod van tien jaar. En die geldt voor alle professionele wedstrijden in heel Europa. En de commissie is alleen maar anoniem om de veiligheid van de leden te kunnen garanderen.

De PSV-fan wil er alles aan doen om van zijn stadionverbod af te komen, zo betoogde hij. Zo wil hij bijvoorbeeld zijn excuses aanbieden aan het CIDI of een andere joodse organisatie. Ook wil hij best de maximale taakstraf van drie maanden uitvoeren en dan bijvoorbeeld voorlichting geven over anti-semitisme. Hij heeft er geen vertrouwen in dat hij na het uitzitten van een kwart van zijn verbod mag vragen om versoepeling. Dat is volgens hem nog nooit gebeurd.

'Keihard ellende bestrijden'

Daarom moet de rechter maar een knoop doorhakken, vond hij. Maar, de KNVB ziet daar niks in, legde de advocaat uit. De hele keten aan maatregelen is juist heel duidelijk en doeltreffend, meende de advocaat. “Als deze PSV-fan zijn zin krijgt, dan zetten we weer een paar stappen terug. En we willen juist keihard alle ellende bestrijden. En daarom zijn de regels voor iedereen hetzelfde.”

De rechtbank doet uiterlijk op 5 januari uitspraak in deze zaak.