Sebastiaan verloor zijn zieke vrouw in het geloof: 'God zou haar genezen'

Als blijkt dat Natalie uitgezaaide borstkanker heeft die niet te genezen is, grijpt ze alles aan wat haar nog kan helpen. Ze vindt onder meer via filmpjes van de religieuze organisatie van Tom de Wal uit Werkendam haar vertrouwen in het geloof terug. Natalie is ervan overtuigd dat ze met de hulp van God beter kan worden. Na een tijdje besluit ze zelfs te stoppen met pijnmedicatie. Haar man Sebastiaan vertelt hun indrukwekkende verhaal in een nieuwe aflevering van de podcast 'Op Hoop van Zegen'.

Sebastiaan en Natalie hebben samen al veel meegemaakt als Natalie te horen krijgt dat ze opnieuw borstkanker heeft, deze keer uitgezaaid. Sebastiaan blikt terug op die tijd: "Dan denk je: oké, gaan we dit allemaal nog een keer doen? Het hele traject opnieuw met chemotherapie kon niet, daarvoor was het een te agressieve vorm. Maar er waren allerlei studies waar ze aan deel kon nemen, dus dat heeft ze met beide handen vastgepakt." In die moeilijke tijd vindt Natalie haar vertrouwen in het geloof terug. "Ze had echt het gevoel dat ze daar antwoorden kon vinden voor de hele situatie. Dan haal je weer eens een bijbel uit een doos en dan ga je maar gewoon lezen."

"De volgende ochtend deed alles weer zeer."

Natalie kijkt filmpjes van Tom de Wal en heeft veel contact met aanhangers van zijn religieuze organisatie. Op een bepaald moment had ze de overtuiging dat het met de steun van God goed zou komen, vertelt Sebastiaan: "Ze dacht: ik heb nog zestig jaar in goede gezondheid, het komt allemaal goed, als ik maar op het geloof vertrouw." Ze bezocht een genezingsdienst van een soortgelijke organisatie als die van Tom de Wal. Even leek haar pijn verdwenen. "Heel even dacht ik dat ook. Maar de volgende ochtend werd ze wakker en deed alles weer zeer. Toen heeft ze medicatie genomen om de pijn te onderdrukken." Dat werd niet gewaardeerd door de mensen met wie ze naar de genezingsdienst was geweest. "Zij hebben haar via WhatsApp laten weten dat het beter was als Natalie zou stoppen met de medicatie. Ze stuurden: 'Je wordt genezen door je geloof, maar je grijpt daarna weer terug op een middel wat niet van God is.'"

"Ze lag alleen maar op bed met de gordijnen dicht."

Na een tijdje besloot Natalie daarom te stoppen met haar pijnmedicatie. Sebastiaan probeerde haar samen met de huisarts te overtuigen om dit niet te doen, maar dat lukte niet. "Het heeft uiteindelijk zo'n drie weken geduurd en dat waren weken waarin ze heel veel pijn had, bijna niets at en heel erg achteruitging. Ze lag alleen maar in de woonkamer op bed met de gordijnen dicht, want alles was haar te veel. Dat zijn wel echt hele moeilijke weken geweest." Na die drie weken zag Natalie toch in dat het zo niet langer kon. "Toen is de huisarts geweest en is ze in het ziekenhuis weer helemaal opgelapt met vloeibare voeding en pijnmedicatie." In die laatste weken maakten Sebastiaan en zijn vrouw nog mooie herinneringen.

"Ze heeft keihard gelijkgespeeld tegen kanker."

Maar die periode was ook zwaar voor Sebastiaan. "Zeker die laatste maanden heb ik veel voor haar gezorgd en ik bleef maar de boodschap horen die ook door Tom de Wal en Frontrunners en een heleboel mensen daaromheen wordt geroepen: dat ik geloof moest blijven houden, want dan zou het goedkomen. Maar de mensen die dat riepen, die hebben haar niet achteruit zien gaan. Die hebben niet gezien hoe ze aan het wegkwijnen was." In juni 2021 overleed Natalie uiteindelijk aan de gevolgen van borstkanker. "Ik las ooit ergens iets wat het voor mij heel goed verwoord: ze heeft keihard gelijk gespeeld tegen kanker, want in een oneerlijke wedstrijd kan je niet winnen", vertelt Sebastiaan. In de podcastserie Op Hoop van Zegen duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van de religieuze organisatie Frontrunners Ministries, die wordt geleid door Tom de Wal uit Werkendam. Hij organiseert door het hele land genezingsdiensten. De Wal zou mensen in naam van God kunnen 'genezen van ziektes en 'bevrijden van de duivel'.