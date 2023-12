Buurt ziet komst van enorm religieus centrum niet zitten: ‘Wij willen rust'

De hazen rennen nu nog door het veld achter de woning van Helga en Rob in het landelijke Dussen, maar als de plannen van religieuze organisatie van Tom de Wal doorgaan kijken ze straks deels uit op een parkeerterrein. Tot grote onvrede van de straat. “Groots! Dit is iets groots! Wij zitten hier voor onze rust. Dat is geen combi”, vertelt Helga aangedaan. Buurtbewoners vertellen hun verhaal in een nieuwe aflevering van de podcast 'Op Hoop van Zegen'.

Helga Gardenier en Rob Suykens startten eerder een petitie om de komst van het religieuze centrum tegen te gaan. Die werd ruim vijfhonderd keer getekend, veelal door Dussenaren. Inmiddels heeft een groep bezorgde dorpsbewoners zich verenigd, om te strijden tegen de komst van de organisatie in hun dorp. Het stel woont in de Oude Kerkstraat in Dussen, schuin tegenover de plek waar het pand moet komen. Vanuit de voortuin kijken ze er tegenaan, achter hun huis is het beoogde parkeerterrein voor vierhonderd auto’s ingetekend. Iets verderop in de straat woont Petra Nuijten. In navolging van de petitie zette het drietal samen met nog een aantal bezorgde dorpsgenoten een enquête uit, om te kijken naar de zorgen van Dussen. Die werd zeventig keer ingevuld. “We vroegen: heb je bezwaar op geluidsoverlast, op verkeersoverlast, de organisatie zelf, overige of geen bezwaar?”, legt Helga uit. “Er was maar één iemand die geen bezwaar had en 9 van de 10 heeft zelfs op alle vlakken iets ingevuld.”

"Ik heb ook economie gehad, daar geloof ik niks van."

Het drietal maakt zich vooral druk over geluids- en verkeersoverlast. “Je staat straks in de file in je eigen straat”, omschrijft Rob. Ook Petra voorziet problemen als er meer verkeer door de straat zal gaan rijden. “Ik weet van de vorige bewoners dat er zelfs een keer een auto tegen onze gevel is geklapt. Het wordt gewoon minder veilig.” De organisatie Frontrunners Ministries van Tom de Wal uit Werkendam, die onder andere gebeds- en bevrijdingsdiensten organiseert, zegt maar eens per maand een groot evenement te gaan houden. De actiegroep verwacht dat vaker gaat gebeuren. “Dan zet je een gebouw van acht miljoen neer en dan communiceer je: 'we gaan het echt niet vaak gebruiken'. Ik heb ook economie gehad, daar geloof ik niets van”, zegt Petra.

Een impressie van het nieuwe religieuze complex. (Foto: Frontrunners Ministries).

Ook zijn ze niet blij met de uitstraling van het gebouw. Op het perceel staat nu een vervallen partycentrum met een landelijke uitstraling. De tekeningen van Frontrunners schetsen een veel moderner beeld. “Ik kan het niet anders omschrijven dan futuristisch”, zegt Helga. Daar sluit Petra zich bij aan. “Het wordt door hen gezien als een metamorfose, maar dit past niet bij de omgeving. Het heeft een hele andere corporate uitstraling dat niet echt Dussens is.”

"Hoe krijg ik in vredesnaam mijn huis nog verkocht?"

Het clubje buurtbewoners komt af en toe bij elkaar om de ontwikkelingen bij Frontrunners te bespreken, maar wacht nu vooral op de vergunningsaanvraag. Dan pas kunnen ze echt actie ondernemen. Het lange wachten heeft zijn effect op hun gemoedstoestand, vertelt Helga. “Het houd je op een negatieve manier bezig. Dan denk ik: oh mijn god, wat nou als ze hier wel vestigen? Want dan wil ik hier eigenlijk niet meer wonen. Maar hoe krijg ik dan in vredesnaam mijn huis nog verkocht? Dat geeft geen fijn gevoel, kan ik je vertellen.” De eerste zes afleveringen van de podcast 'Op Hoop van Zegen', zorgden voor veel reacties. Mensen die zelf een goddelijke genezing hadden meegemaakt en mensen die bang zijn een familielid kwijt te raken doordat diegene helemaal opgaat in Frontrunners. Die verhalen en het hele verhaal van de buurtbewoners hoor je in de nieuwe afleveringen van 'Op Hoop van Zegen'.