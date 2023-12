Omroep Brabant stuurt je vanaf nu ook nieuws op WhatsApp

Omroep Brabant is vanaf nu ook via WhatsApp te volgen. Het belangrijkste nieuws en opvallende, ontroerende en mooie verhalen krijg je direct geleverd in je WhatsApp.

Via ons WhatsApp-kanaal houden we jou op de hoogte van nieuws uit onze provincie. Aanmelden kan door op onderstaande afbeelding te tikken. Als je op de afbeelding tikt, kom je vanzelf in WhatsApp. Rechtsboven zie je 'volg' staan. Tik erop om ons te volgen. Daarna kan je op de bel tikken, zodat je een melding krijgt wanneer wij een WhatsApp-bericht sturen.