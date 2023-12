Kerstdrukte bij kledingrekken in tweedehandszaken: 'Niet alleen voor prijs'

Van glitterjurken en colberts tot hakken en lakschoenen. Steeds meer mensen kopen hun kerstkleding tweedehands, merken ze bij tweedehandszaken in Den Bosch. "Mensen doen het al lang niet alleen meer voor de lagere prijs, maar ook voor de kerstgedachte en het milieu."

José en Maud, moeder en dochter uit het Limburgse Echt zijn een dagje aan het winkelen in Den Bosch. Ze neuzen samen door de rekken. Maud: "Ik ben eigenlijk op zoek naar een blouse, want een rokje heb ik al voor kerst. Ik koop niet alles bij tweedehands winkels. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het altijd lastig om iets te vinden wat past en ook echt leuk is." Vincent heeft zijn tweedehands outfit al wel gescoord voor de feestdagen: "Ik heb een colbert gekocht. Dat vind ik echt iets voor de kerst, maar dat vind ik in normale winkels te duur. Vooral omdat ik het heel weinig draag."

Terre des Hommes is al lang niet meer alleen voor de armere doelgroep. “Sterker nog, de meeste mensen kopen hun kleding tweedehands omdat het duurzaam is”, zegt Fabiola. “Er is nog steeds een groep die hier komt omdat de kleding goedkoper is. Sommigen inderdaad omdat ze minder te besteden hebben, maar er zijn ook klanten die niet te veel willen betalen voor kerstkleding die ze maar één keer dragen.”

Een paar straten verder heeft Het Leger des Heils ook een grote tweedehands winkel. Voor iedereen is daar wat te vinden. Voor in de winkel staat Marielaine ze komt oorspronkelijk uit Frankrijk en komt graag in tweedehands winkels: “Hier bij het Leger des Heils kun je meteen andere mensen ondersteunen en het is qua duurzaamheid het beste om in een tweedhandswinkel te kopen. Dus dat zijn twee voordelen in één.”

Ze gaat met kerst naar Frankrijk. Tijdens het kerstdiner op kerstavond is iedereen mooi aangekleed. Ook Marielaine zoekt nog een outfit: "Ik had laatst een heel leuk topje gezien voor kerst, maar heb het niet gekocht. Ik dacht ik ga vandaag even kijken of het er nog is. Maar het was weg." Ze speurt nog even verder naar een ‘nieuwe’ outfit voor de kerstdagen.

