Bijna alle Brabantse clubs liggen voor winterstop al uit het bekertoernooi

In de Keuken Kampioen Divisie is Willem II niet te stoppen, maar in de TOTO KNVB Beker wel. FC Groningen was dinsdagavond met 1-3 te sterk voor de Tilburgers, die zich daardoor volledig op de competitie kunnen gaan richten. Te beginnen met de derby komende vrijdag uit bij aartsrivaal NAC Breda. FC Eindhoven verloor eerder op de avond ook in de tweede ronde van de beker en wel met 0-2 van Fortuna Sittard.

Onder trainer Peter Maes won Willem II alle wedstrijden in het eigen Koning Willem II Stadion. De Belg koos in de bekerwedstrijd voor een aantal nieuwe gezichten in de basis. Onder de lat nam bijvoorbeeld Connor van den Berg plaats, Amine Lachkar startte en voorin kreeg het 17-jarige talent Khaled Razak het vertrouwen. De bezoekers uit Groningen kwamen na 21 minuten op voorsprong door Luciano Valente en dat was tevens de ruststand.

Met de steun van het luidruchtige publiek ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker. Die viel in de 55ste minuut door Jesse Bosch. Lachkar kreeg een kleine tien minuten later een grote kans op de voorsprong, maar zijn schot ging net naast.

De Groningers gingen beter om met hun kansen. Laros Duarte haalde een kwartier voor tijd hard uit en had geluk dat zijn inzet werd aangeraakt door een Tilburgs been: 1-2. Een rake penalty van Romano Postema in de slotfase was de definitieve beslissing: 1-3. En dus was de eerste thuisnederlaag onder leiding van Maes een feit.

FC Eindhoven - Fortuna Sittard

FC Eindhoven had zich voor de tweede ronde geplaatst door begin november TOP Oss met 0-1 te verslaan. Het werd daarna geen droomloting, maar met Fortuna Sittard kwam de nummer tien van de Eredivisie op bezoek. Een middenmoter die een maatje te groot was voor de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie.

In de eerste helft waren er kansjes aan beide kanten, maar scoorden alleen de Limburgers na een half uur spelen. Tijjani Noslin, die twee seizoenen geleden nog korte tijd bij TOP Oss voetbalde, verschalkte FC Eindhoven-doelman Jorn Brondeel door een voorzet binnen te werken. Noslin was eigenlijk geschorst vanwege een rode kaart tegen NEC, maar zijn club had met succes beroep aangetekend. De aanvaller kon hierdoor meedoen.

Al vroeg in de tweede helft verdubbelde Fortuna Sittard de voorsprong. Aanvaller Kaj Sierhuis schoot op knappe wijze de 0-2 tegen de touwen. FC Eindhoven was niet bij machte om het de bezoekers in het restant van de tweede helft lastig te maken.

Nederlagen

Door de nederlagen van Willem II en FC Eindhoven is PSV de enige Brabantse club die nog een ronde verder kan. FC Twente is komende donderdagavond de tegenstander in het Philips Stadion. NAC Breda, TOP Oss, FC Den Bosch, RKC Waalwijk, Helmond Sport en amateurclubs UNA en OJC Rosmalen vlogen er in de eerste ronde al uit.