Michael van Gerwen start WK darts met overtuigende overwinning

Michael van Gerwen is het WK darts in Londen uitstekend begonnen. De darter uit Vlijmen versloeg dinsdagavond in de tweede ronde de 21-jarige Keane Barry uit Ierland met 3-0. Het is nog niet duidelijk wie de volgende tegenstander van Van Gerwen is.

Van Gerwen gaat in Alexandra Palace op jacht naar zijn vierde wereldtitel. De vorige editie haalde hij de finale, waarin hij verloor van 'Bully Boy' Michael Smith. Zijn start op dit WK was in ieder geval erg overtuigend, want zijn tegenstander pakte in totaal maar twee legs. Het hoogtepunt in de wedstrijd was een uitgooi van 167 in de tweede set.

"Ik had gedacht dat ik makkelijk een gemiddelde van over de 100 zou gooien."

"Goed uit de startblokken gekomen", zei Van Gerwen na zijn zege bij Viaplay. "Ik begon scherp, maar mijn scorend vermogen liet me wel in de steek en dat was jammer. Ik had gedacht dat ik makkelijk een gemiddelde van over de 100 zou gooien, maar dat lukte niet." Toch kende hij geen problemen met Barry. "Als die jongen het op zijn heupen krijgt, kan hij heel goed gooien. Maar hij maakte veel onnodige fouten. Ik moest ervoor waken dat ik geen grote fouten maakte en de juiste dubbels wierp en dat heb ik gedaan, ook mede dankzij een vieze 167."