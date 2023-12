Michael van Gerwen start WK met overtuigende overwinning

Michael van Gerwen is het WK darts in Londen uitstekend begonnen. De Brabander versloeg dinsdagavond in de tweede ronde de 21-jarige Keane Barry uit Ierland met 3-0.

Van Gerwen gaat in Alexandra Palace op jacht naar zijn vierde wereldtitel. De vorige editie haalde hij de finale, waarin hij verloor van 'Bully Boy' Michael Smith. De start op dit WK was in ieder geval erg overtuigend, want zijn tegenstander pakte in totaal maar twee legs. Het hoogtepunt in de wedstrijd was een uitgooi van 167 in de tweede set.