Geen zicht op Long Covid-behandeling: 'Veel patiënten zijn enorm wanhopig'

Jean-Paul uit Oosterhout onderging een jaar geleden een zuurstofbehandeling in de strijd tegen Long Covid. Sindsdien gaat het een stuk beter met hem. Jean-Paul is slechts één van de velen die elke strohalm aangrijpt om van de ernstige nasleep van een coronabesmetting af te komen. "We zien veel mensen die enorm wanhopig zijn en alles proberen om beter te worden."

Bijna vier jaar na het uitbreken van de coronapandemie zitten nog veel mensen thuis met zogenoemde Long Covid klachten. Ze kunnen zich niet goed concentreren, hebben weinig energie, raken snel overprikkeld en hebben vaak hoofdpijn of hartkloppingen. Veel betrouwbare behandelingen tegen de ziekte zijn er nog niet. Wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Het wachten maakt mensen wanhopig, zegt patiëntenorganisatie PostCovidNL. "Mensen proberen nu zelf maar het wiel uit te vinden", vertelt directeur Diewke de Haen. Ze proberen allerlei soorten behandelingen, medicijnen en supplementen. Alles om zich maar beter te voelen. "Voordat een nieuwe behandeling bewezen effectief is en wordt opgenomen in richtlijnen van de overheid, zijn we drie tot vijf jaar verder. Zo lang kunnen ze echt niet wachten." Veel mensen melden zich sinds begin dit jaar ook bij klinieken die zuurstoftherapie aanbieden. Mensen zitten dan in een cabine waar de druk wordt opgehoogd en ademen door een masker pure zuurstof in. Dit zorgt ervoor dat beschadigd weefsel herstelt, onder meer door een betere doorbloeding en het aanmaken van stamcellen. In Waalwijk en Geldrop kun je bij de Da Vinci-klinieken zo'n behandeling ondergaan. Het is volgens PostCovidNL geen bewezen behandeling. "Het enige dat wij tegen patiënten kunnen zeggen, is dat het effect van zuurstoftherapie niet wetenschappelijk bewezen is. Dat is soms frustrerend voor hen."

"Ik ben enorm geschrokken van de reacties."

Jean-Paul van der Heijden uit Oosterhout kreeg een jaar geleden als een van de eerste Long Covid-patiënten een zuurstofbehandeling in Waalwijk. Sindsdien voelt hij zich weer helemaal de oude. "Ik ben weer volledig aan het werk", vertelt hij trots. "Al zag ik ook veel mensen bij wie de behandeling niet werkte." Na zijn behandeling merkte Jean-Paul hoe hoog de nood was bij veel mensen. Hij werd sinds zijn behandeling elke dag gebeld door mensen die advies wilden. "Ik heb in het begin mijn telefoonnummer gedeeld en wilde iedereen helpen, maar ik had er op een gegeven moment een dagtaak aan. Ik ben enorm geschrokken van de vele reacties."

"Ik vind het schrijnend dat patiënten dit zelf moeten betalen."