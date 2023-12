Helikopters en duikteam: nietsvermoedende zwemmer zorgt voor grote commotie

Hulpdiensten zijn woensdagochtend massaal uitgerukt na een melding van een persoon te water aan de Zuiderstrandweg in Den Bosch. Een 112-correspondent zag acht politiewagens, de brandweer met het duikteam en een boot, een ambulance, een traumahelikopter en een politiehelikopter.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een man die aan het zwemmen was in de Zuiderplas. Hij was niet in nood.

Toen dat duidelijk was geworden, vertrokken de hulpdiensten weer. Omstanders laten weten dat er elke dag meerdere zwemmers in de Zuiderplas actief zijn. Dit ongeacht het weer.