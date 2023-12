'Levende konijnen lopen tussen dode dieren', Animal Rights filmt bij fokker

Dode konijnen tussen levende dieren, wonden en ontstoken oren. Het is goed mis bij een konijnenfokker in Ulicoten, zegt Animal Rights. de dierenrechtenorganisatie filmde stiekem bij de fokker. De beelden zijn naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gestuurd met het verzoek om bij de fokker op bezoek te gaan.

Volgens Animal Rights liepen er ook konijnen rond met een scheve kop en schurft. In sommige wonden zat pus. "De konijnen komen nooit buiten, zien geen daglicht, er is niet of nauwelijks ruimte voor huppelen en rennen, ze kunnen niet graven, leven boven hun eigen uitwerpselen en ademen daarvan de ammoniaklucht in", zegt de dierenrechtenorganisatie.

Animal Rights maakte in 2019 ook al eens beelden bij de konijnenfokker. Ook toen was er veel mis. "We zijn inmiddels vier jaar verder. Opeenvolgende landbouwministers zijn, naar eigen zeggen, in gesprek gegaan met de sector, maar hebben aan de misstanden niets gedaan. Er zijn geen maatregelen opgelegd en er vinden geen structurele welzijnsinspecties plaats", vindt de dierenorganisatie.

'We willen niet wachten'

De beelden zijn afgelopen april gemaakt en in juni aan de NVWA gegeven. "Inmiddels zijn ze er langs geweest, maar de resultaten kennen we nog niet. En we willen niet langer wachten voordat we de beelden online zetten", zegt een woordvoerder van Animal Rights.

Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat er na het verzoek van Animal Rights een inspectie is geweest. Die inspectieresultaten zijn echter niet openbaar. De fokker zegt tegen Omroep Brabant dat hij niet wil reageren op de beelden en de aantijgingen.

De beelden die door Animal Rights werden gemaakt.