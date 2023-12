Joël Drommel krijgt de kans bij PSV in de beker: 'Serieuze prijs'

PSV wil het succesvolle jaar 2023 afsluiten met een bekeroverwinning op FC Twente. Peter Bosz kiest in de bekerconfrontatie voor tweede doelman Joël Drommel onder de lat. De oud-keeper van FC Twente keepte vorig jaar ook tijdens het bekertoernooi, dat werd gewonnen door PSV, en krijgt nu de kans die prijs te verdedigen. Ook andere spelers zouden morgen een nieuwe kans in de basis kunnen krijgen.

“Dat is een rare vraag. Natuurlijk is het een serieuze prijs. Je kan in een jaar maar vier prijzen winnen. Daar is de beker er eentje van. Daar moet je vol voor gaan”, vindt Bosz.

Sinds Roger Schmidt aan het roer kwam bij PSV wordt de beker in Eindhoven gezien als een serieuze prijs. De afgelopen twee jaar werd de bekerwinst ook uitbundig gevierd door de club en haar supporters. Is de beker voor Peter Bosz ook een serieuze prijs?

Toch was dit niet altijd zo in Eindhoven. In 2018 moest de kampioen in de tweede ronde al buigen voor RKC doordat het een B-elftal opstelde. Een seizoen later ging het met het schaamrood op de kaken onderuit bij NAC, dat op dat moment al in de Eerste Divisie speelde.

Morgen zal er geen compleet B-elftal op het veld staan, maar Bosz liet een dag voor de wedstrijd nog open of enkele spelers de kans gaan krijgen. “Tegen Arsenal hebben een paar spelers hun kans gegrepen. Als zij morgen spelen is dat niet omdat ik het bekertoernooi niet serieus zou nemen. Bij ons verdienen meer dan elf spelers het om in de basis te spelen. Dan kan de opstelling elke week veranderen.”