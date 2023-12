Verdachten aangehouden voor berovingen na seksdate

Twee mannen zijn vrijdagmiddag aangehouden omdat ze worden verdacht van diefstal en mishandeling na seksdates. De verdachten zijn een 27-jarige inwoner uit Sprang-Capelle en een 32-jarige inwoner uit Waalwijk. Hun drie slachtoffers werden beroofd van geld en persoonlijke spullen na een afspraak via een datingchatsite. Eén slachtoffer is daarbij mishandeld. De politie sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn die zich uit schaamte nog niet hebben gemeld.

Via de datingsite is het mogelijk om een (seks)afspraak te maken. In twee gevallen werd de afspraak gemaakt in Waalwijk. Vervolgens werden de slachtoffers beroofd.

De verdachten zitten vast en zullen zo spoedig mogelijk voor een rechter-commissaris geleid worden. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.