Reek ging in polonaise door de nieuwe Aldi, die nu definitief mag blijven

De vlag kan uit in Reek: de meest besproken Aldi van het land mag blijven. De supermarkt zou er aanvankelijk voor een proefperiode van vijf jaar staan. De supermarkt moet wel het tijdelijke pand in het weiland uit en verhuizen naar de overkant van de straat.

Reek had al jaren geen winkel meer en toen Aldi met het plan kwam voor een nieuwe winkel was dat goed nieuws. Maar eigenaren van supermarkten in omliggende dorpen maakten bezwaar en de rechter legde de bouw zelfs stil. De inwoners van Reek lieten het er niet bij zitten. Ze begonnen zelfs een boycotactie tegen de supermarkten in Schaijk en Zeeland.

Er werd na jaren strijd een compromis bereikt en rechtszaken werden ingetrokken. Aldi mocht er toch komen voor een proefperiode van vijf jaar. In die periode zou er gekeken worden naar de gevolgen voor andere supermarkten.

Die zijn er niet of weinig, blijkt uit onderzoek dat de gemeente Maashorst heeft laten doen. "Dat onderzoek bevestigt nu dat de Aldi in Reek niet leidt tot substantieel omzetverlies bij andere supermarkten en winkels in onze gemeente", zegt wethouder Franko van Lankvelt.