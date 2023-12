Vrouw wordt onwel voor slagboom provinciehuis en botst tegen muur

Foto: Bart Meesters. Foto: Bart Meesters. Foto: Bart Meesters. Foto: Bart Meesters. Volgende 1/4 Foto: Bart Meesters.

Een bestuurder is vermoedelijk onwel geworden bij de slagboom van het provinciehuis in Den Bosch. De vrouw is honderden meters met hoge snelheid onder het gebouw door gereden, om met een harde klap tot stilstand te komen. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.