Dassenburcht bij spoor Boxtel wordt weggehaald: vrijdag veel minder treinen

ProRail gaat vrijdag de dassenburcht onder het spoor bij Boxtel verwijderen. Daardoor rijden er de hele dag minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven én Den Bosch en Eindhoven.

Begin deze maand werd opnieuw een dassenburcht ontdekt onder het spoor tussen Boxtel en Liempde. Begin dit jaar zorgden dat soort burchten al voor grote problemen. Omdat de das een beschermde diersoort is, moet er eerst speciale ontheffing worden aangevraagd, vóór de burcht verwijderd mag worden.

Dat is inmiddels gebeurd en een groot deel van de werkzaamheden is al verricht. Zo is er even verderop een dassenburcht aangelegd, waar de dassen voortaan veilig kunnen wonen. Tot nu toe konden de treinen gewoon door blijven rijden, vrijdag is dat dus niet mogelijk. Daarom gelden tussen vrijdagochtend 07.00 uur en zaterdagochtend 06.50 uur de volgende maatregelen:

De Sprinter tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven rijdt niet. Er rijden stopbussen tussen Tilburg en Boxtel en Eindhoven en Boxtel.

De Sprinter tussen Den Bosch en Deurne rijdt niet tussen Boxtel en Eindhoven. Er rijden stopbussen tussen Eindhoven en Boxtel.

Er rijden geen Intercity’s tussen Den Bosch en Eindhoven. Tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven rijden snelbussen.

De Intercity Den Haag - Breda – Tilburg – Eindhoven blijft rijden.

De nachttreinen tussen Eindhoven en Rotterdam blijven rijden.

De nachttreinen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden niet. Er rijden snelbussen.

Hier zie je een das die zijn burcht onder het spoor bouwde.