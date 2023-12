Man is woest op zijn vrouw en wil zoontjes wurgen: 8 jaar cel en tbs

De 39-jarige T.A. uit Asten moet acht jaar de cel in. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging, omdat hij vorig jaar heeft geprobeerd zijn twee zoontjes te vermoorden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald. Volgens de man ging zijn vrouw vreemd en kwam hij daardoor tot zijn daden.

De rechtbank nam het de man zeer kwalijk dat zijn kinderen de dupe werden van zijn relatieproblemen. De man en vrouw lagen al een tijd met elkaar overhoop en T.A. dreigde vaker dat hij zijn kinderen en haar wat aan zou doen.

Op 16 september 2022 maakte hij al zijn dreigementen waar en probeerde hij zijn twee zoontjes van 6 en 7 met de ceintuur van een badjas te wurgen. De kinderen overleefden dit maar ternauwernood.

T.A. weet niet veel meer van die bijna fatale dag, zo bleek tijdens de zitting. Zijn vrouw, die al van hem wilde scheiden en hem nu nooit meer wil zien, vroeg zich af hoe de haat voor haar groter kon zijn dan de liefde voor zijn kinderen.

In de rechtbank werd een lange stroom aan doodswensen voorgelezen die de man vorig jaar stuurde aan zijn vrouw. Hij schaamde zich voor het vreemdgaan van zijn vrouw en voelde zich verlaten. Volgens deskundigen werd het hem allemaal te veel in de periode voor de wurgpogingen.

In de nacht voor de moordpogingen liep het totaal uit de hand. Zijn vrouw durfde niet meer thuis te zijn en verklaarde dat ze daarom in de auto sliep. T.A. ging ervanuit dat ze bij een andere man was en bestookte haar met bedreigingen. En ook dreigde hij, zoals zo vaak, hun kinderen te doden.

Een vriend en zijn vrouw waren zo bezorgd dat ze die nacht al langsgingen. T.A. was rusteloos en boos en zei dat hij zijn vrouw en kinderen ging vermoorden en daarna zichzelf. Toch gingen ze weer naar huis. Niemand had blijkbaar verwacht dat T. A. zijn woorden waar zou maken, maar helaas gebeurde dat wel.

Paars aangelopen

Het was bizar dat de man blijkbaar zo om aandacht schreeuwde, dat hij beelden van de haast levenloze kinderen via Whatsapp stuurde naar zijn vrouw en andere familie en vrienden. De paniek bij hen was enorm. Op de beelden was te zien hoe de kinderen op de grond in hun kamer lagen en meteen werd de politie gebeld door alle betrokkenen.

De kinderen waren versuft en huilden. Ze hadden blauw en paars aangelopen gezichten en hoestten en proestten. Uit onderzoek bleek dat ze tientallen seconden gewurgd waren en dat ze het net zo goed niet hadden kunnen overleven. Uiteindelijk hebben ze fysiek niets ernstigs overgehouden aan de gebeurtenis.

Extreme jaloezie

Volgens deskundigen heeft de politieke vluchteling uit Azerbeidzjan een aantal stoornissen en is hij erg jaloers. In de periode voor de moordpogingen was hij wanhopig en had hij het gevoel dat hij alles kwijt was. De man werd steeds prikkelbaarder en gaf zijn vrouw de schuld van alles. Hij dreigde haar op allerlei manieren te doden en vroeg ook haar broer om dat te doen.

T.A. had ook al geprobeerd zijn vrouw te wurgen en bedreigde eerder ook al haar minnaar. Ook in de gevangenis bleef hij plannen maken om zijn vrouw te vermoorden. Zij kreeg ook in gevangenschap nog steeds schuld van alle ellende.

De rechtbank legde naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging op, omdat de man onder bepaalde druk zeer agressief kan zijn. Ook geeft hij nog steeds zijn ex de schuld van alle ellende. Daarom vindt de rechtbank het een te groot risico om de man niet verplicht te behandelen.