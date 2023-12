Dassenburcht bij spoor Boxtel wordt weggehaald: minder treinen, wel bussen

ProRail gaat deze vrijdag de dassenburcht onder het spoor bij Boxtel verwijderen. De dassen krijgen iets verderop een nieuw onderkomen. Door de werkzaamheden, die tot zaterdagochtend duren, rijden er de hele dag minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven én tussen Den Bosch en Eindhoven. De NS zet wel bussen in. "Een bus kan nooit de trein vervangen", zegt Arno Leblanc, woordvoerder van de NS.

Dat het vrijdag een extra drukke dag zou gaan worden voor de NS, besefte ook Leblanc. Vanuit Tilburg zullen bijvoorbeeld veel studenten met de trein naar huis willen reizen vanwege de kerstvakantie. "De werkzaamheden worden door ProRail uitgevoerd, daar zijn wij van afhankelijk. Zij bepalen in dit geval wanneer het gaat gebeuren."

Elke vijf minuten een bus

Door de mogelijke drukte zet de NS extra bussen in. "Om de vijf minuten zal er een bus vertrekken", zegt de woordvoerder. Reizigers moeten wel er wel rekening mee houden dat een bus nooit een trein kan vervangen. In een bus kunnen maar vijftig reizigers. In een trein veel meer."

Door het op tijd melden van de werkzaamheden kunnen reizigers ook zelf bepalen hoe en wanneer ze gaan reizen, zegt Leblanc: "Het is verstandig om vooraf de reisplanner te raadplegen. Eerder naar huis reizen is ook een optie. Werk aan het spoor is voor alle partijen altijd vervelend."

Opnieuw dassenburcht

Begin deze maand werd opnieuw een dassenburcht ontdekt onder het spoor tussen Boxtel en Liempde. Begin dit jaar zorgden dat soort burchten al voor grote problemen. Omdat de das een beschermde diersoort is, moet er eerst ontheffing worden aangevraagd, vóór de burcht verwijderd mag worden.

Dat is inmiddels gebeurd en een groot deel van de werkzaamheden is al verricht. Zo is er vlakbij het spoor een dassenburcht aangelegd, waar de dieren voortaan veilig kunnen wonen. Tot nu toe konden de treinen gewoon door blijven rijden, vrijdag is dat dus niet mogelijk.

Moet je met de trein? Dan is het verstandig om dit overzicht door te nemen:

De Sprinter tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven rijdt niet. Er rijden stopbussen tussen Tilburg en Boxtel en Eindhoven en Boxtel.

De Sprinter tussen Den Bosch en Deurne rijdt niet tussen Boxtel en Eindhoven. Er rijden stopbussen tussen Eindhoven en Boxtel.

Er rijden geen Intercity’s tussen Den Bosch en Eindhoven. Tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven rijden snelbussen.

De Intercity Den Haag - Breda – Tilburg – Eindhoven blijft rijden.

De nachttreinen tussen Eindhoven en Rotterdam blijven rijden.

De nachttreinen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden niet. Er rijden snelbussen.

